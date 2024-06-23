سياسة
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أكثر من 2400 قنبلة وُجهت نحوها.. أوكرانيا تشنّ هجوماً بمسيّرات على روسيا
قال مسؤولان روسيان اليوم الأحد إن أوكرانيا أطلقت عشرات الطائرات المسيّرة في أثناء الليل واستهدفت عدداً من المناطق الروسية، لكن لم ترد أنباء عن أضرار.
أكثر من 2400 قنبلة وُجهت نحوها.. أوكرانيا تشنّ هجوماً بمسيّرات على روسيا
 أطلقت أوكرانيا عشرات الطائرات المسيّرة في أثناء الليل واستهدفت عدداً من المناطق الروسية / صورة: AFP
23 يونيو 2024

وأفاد ألكسندر بوجوماز حاكم بريانسك على تطبيق تليغرام بأن ما لا يقل عن 23 طائرة مسيّرة دُمرت فوق المنطقة الواقعة في غرب روسيا على الحدود مع أوكرانيا، فيما ذكر فاسيلي أنوخين حاكم منطقة سمولينسك الواقعة في غرب روسيا أيضاً أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت طائرات مسيّرة فوق المنطقة. ولم يتضح عدد الطائرات المسيّرة التي جرى تدميرها.

وقال المسؤولان إنه وفقاً للمعلومات الأولية لم يسقط قتلى أو مصابون في المنطقة كما لم يُبلَغ عن أضرار في المنطقتين.

من جانبه، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت، استخدام روسيا أكثر من 2400 قنبلة موجهة في أوكرانيا خلال يونيو/حزيران منها نحو 700 في خاركيف ثانية كبرى مدن البلاد.

وفي كلمته المسائية المصورة، دعا زيلينسكي حلفاء أوكرانيا الغربيين إلى "تسليم المساعدات العسكرية التي وعدوا بها دون تأخير، حتى يمكن تحقيق الاتفاقيات التي توصلنا إليها مع الرئيس الأمريكي جو بايدن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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