سياسة
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غالانت سيبحث بواشنطن مرحلة الحرب الثالثة وباراك: إعادة الأسرى مرهون بوقفها
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الأحد، نيته بحث المرحلة الثالثة من الحرب على غزة مع مسؤولين أمريكيين خلال زيارته المرتقبة لواشنطن، قائلاً: "سأبحث مع المسؤولين الأمريكيين الانتقال إلى المرحلة الثالثة من العملية العسكرية في غزة".
غالانت سيبحث بواشنطن مرحلة الحرب الثالثة وباراك: إعادة الأسرى مرهون بوقفها
وحدة مدفعية إسرائيلية على الحدود مع غزة / صورة: AFP
23 يونيو 2024

وأشار غالانت إلى أهمية الاجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وأنها "حاسمة لمستقبل الحرب"، منوها بأنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأمريكي اللازم، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من التوتر على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حمايتها، حسبما أفادت به صحيفة معاريف العبرية.

ونقلت ذات الصحيفة تصريحات عن عضو الكنيست زئيف إلكين اليوم الأحد، قال فيها إنه "لا يمكن لإسرائيل خوض حرب واسعة مع حزب الله حتى ننتهي من الحرب في غزة"، معتبراً أن المشكلة في شمال إسرائيل هي تعثرها في غزة".

ويستمر الجدل حول استمرار الحرب أو ضرورة وقفها في الشارع الإسرائيلي الذي يشهد هذه الأيام أضخم المظاهرات المطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين، كما هو تماماً في الوسط السياسي الذي تصاعدت فيه التصريحات المنتقدة لسياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي كان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك اليوم الأحد، حين قال "إن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو وقف الحرب".

واعتبر باراك أن رئيس الحكومة بنيامين تنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خراباً استراتيجياً ويجب تغييره بكل الطرق، وهو تصريح لم يكن الأول، إذ سبق أن صرح لوسائل إعلام عبرية عن رأيه بالحرب، قائلاً إنها "فاشلة ويجب وقفها وإعادة الأسرى باتفاق سياسي".

مصدر:TRT عربي
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