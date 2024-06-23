وأشار غالانت إلى أهمية الاجتماعات مع كبار المسؤولين الأمريكيين وأنها "حاسمة لمستقبل الحرب"، منوها بأنه سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين الوضع على الجبهة الشمالية ضد حزب الله وتأمين الدعم الأمريكي اللازم، خصوصاً مع تصاعد المخاوف من التوتر على الجبهة الشمالية لإسرائيل.

وفي هذا السياق، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين إن منشآت الطاقة مهددة في حال اندلاع حرب واسعة مع حزب الله، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على حمايتها، حسبما أفادت به صحيفة معاريف العبرية.

ونقلت ذات الصحيفة تصريحات عن عضو الكنيست زئيف إلكين اليوم الأحد، قال فيها إنه "لا يمكن لإسرائيل خوض حرب واسعة مع حزب الله حتى ننتهي من الحرب في غزة"، معتبراً أن المشكلة في شمال إسرائيل هي تعثرها في غزة".

ويستمر الجدل حول استمرار الحرب أو ضرورة وقفها في الشارع الإسرائيلي الذي يشهد هذه الأيام أضخم المظاهرات المطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل لإعادة الأسرى الإسرائيليين، كما هو تماماً في الوسط السياسي الذي تصاعدت فيه التصريحات المنتقدة لسياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي كان آخرها ما صرح به رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق إيهود باراك اليوم الأحد، حين قال "إن السبيل الوحيد لإعادة المحتجزين هو وقف الحرب".

واعتبر باراك أن رئيس الحكومة بنيامين تنياهو رئيس حكومة فاشل ويسبب خراباً استراتيجياً ويجب تغييره بكل الطرق، وهو تصريح لم يكن الأول، إذ سبق أن صرح لوسائل إعلام عبرية عن رأيه بالحرب، قائلاً إنها "فاشلة ويجب وقفها وإعادة الأسرى باتفاق سياسي".