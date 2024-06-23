وفرضت شرطة الاحتلال قيوداً على دخول المصلّين إلى الأقصى، وشددت إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، التي حوّلتها إلى ثكنة عسكرية، إذ انتشر مئات من عناصر شرطة الاحتلال على مسافات متقاربة، خصوصاً عند بوابات الأقصى.

في سياق متصل، هدم مستوطنون، السبت، أجزاء من غرفة زراعية في قرية ظهر العبد بمنطقة يعبد غرب جنين. وقال رئيس مجلس قروي ظهر العبد طارق عمارنة لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إنّ مستوطني البؤرة الاستعمارية الرعوية شرق القرية هدموا أجزاء من غرفة زراعية للمواطن نسيم جواد عمارنة، وقاموا بأعمال تخريب وتدمير فيها.

وفي الضفة الغربية اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة مدن وبلدات، واعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد 20 مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، وطالب في الثانوية العامة، إضافة إلى أسرى سابقين ومريض.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مقتضب إنّ عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت البقية على محافظات نابلس، ورام الله، وقلقيلية، وأريحا، وطوباس، رافقها تنفيذ عمليات تنكيل واسعة خلال حملات الاعتقال، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.

وأضاف البيان أن حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول من العام المنصرم ارتفعت إلى أكثر من 9345، وهذه الحصيلة تشمل من اعتُقلوا من المنازل وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا رهائن.

وأُصيب اليوم الأحد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم، كما أصيب عدد من المواطنين برصاص الاحتلال ليلة الأحد قرب جدار الفصل العنصري في بلدة الرام شمال القدس المحتلة، فيما نقلت سيارات الإسعاف 6 إصابات بالرصاص الحي معظمها في الأجزاء السفلية، وأفادت وكالة وفا بأن قوات الاحتلال اعتقلت عدداً من المواطنين أيضاً وأطلقت قنابل الغاز السام والقنابل الصوتية تجاه المنازل القريبة من جدار الفصل العنصري.

وفي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم أُصيب عشرات المواطنين، الليلة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وتمركزت في عديد من الأحياء، لا سيما مثلث العمور، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أصيب خلالها عشرات المواطنين بالرصاص المغلف بالمطاط، وبالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، وجرت معالجتهم ميدانياً.

هدم المنازل

وهدم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، 5 منازل فلسطينية شمال شرق مدينة أريحا شرقي الضفة الغربية المحتلة، 3 منها مأهولة، بذريعة عدم وجود تراخيص بناء. وقال شاهد عيان إن جيش الاحتلال هدم في قرية الدويك شمال شرق أريحا "منزلاً مأهولاً يملكه مواطن من القرية ويسكنه 7 أفراد، ومنزلين جاهزين للسكن يملكهما مواطنان من مدينة القدس".

وذكر أن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تذرعت ببناء المنازل دون ترخيص في المنطقة (ج)". ووفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، نفذ الجيش الإسرائيلي 47 عملية هدم، طالت 66 منشأة في الضفة بما فيها القدس، خلال مايو/أيار الماضي.