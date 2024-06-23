سياسة
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ترمب يدعو الإنجيليين للتصويت له في الانتخابات الرئاسية
حضّ الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمس السبت، الإنجيليين على التصويت بأعداد كبيرة في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني لمساعدته على الفوز، متعهداً بحماية الحرية الدينية "بشدة" في حال انتخابه.
ترمب يدعو الإنجيليين للتصويت له في الانتخابات الرئاسية
ترمب يحضّ الإنجيليين على التصويت في الانتخابات الرئاسية / صورة: AFP
23 يونيو 2024

وقال المرشح اليميني في أحد فنادق واشنطن أمام مئات المشاركين في مؤتمر ائتلاف "الإيمان والحرية"، إن "الإنجيليين والمسيحيين لا يصوّتون بقدر ما ينبغي". وأضاف "إنهم يذهبون إلى الكنيسة كل أحد لكنهم لا يصوّتون. وعلينا التأكد من أنهم يصوّتون، هذه المرة فقط". وتابع: "بعد أربع سنوات لستم مضطرين إلى التصويت. حسناً؟ بعد أربع سنوات، لا تصوتوا، لا يهمني"، مثيراً ضحك الجمهور.

وأكد الملياردير الجمهوري للإنجيليين الذين أدوا دوراً مهماً في وصوله إلى السلطة عام 2016 وكثير منهم مخلصون جداً له، أنه سيدافع عن إيمانهم، وبخاصة أنه ساعدهم بالفعل في تحقيق انتصار تاريخي فيما يتعلق بالإجهاض بتعيين ثلاثة قضاة محافظين في المحكمة العليا.

وفيما يتعلق بقضية الإجهاض الحساسة، يريد كثير من الإنجيليين حظراً للإجهاض على مستوى البلاد. ورحب ترمب مجدداً بأن المسألة "انتُزعت" من أيدي الحكومة الفيدرالية وأعيدت إلى الولايات، قائلاً: "الشعب سيقرر وهكذا يجب أن تكون الأمور. الشعب يقرر الآن".

وتابع ترمب كلمته قائلاً: "سنحمي المسيحيين في مدارسنا وفي جيشنا وفي إدارتنا وفي أماكن عملنا وفي مستشفياتنا. سننشئ أيضاً مهمة فيدرالية جديدة لمكافحة التحيز ضد المسيحيين سيكون هدفها التحقيق في التمييز والاضطهاد ضدهم في الولايات المتحدة".

واعتبر الرئيس السابق أن المعسكر الديمقراطي يسعى إلى "إسكات" المسيحيين و"إضعاف معنوياتهم". وقال ترمب: "إنهم لا يريدون أن تصوّتوا، ولهذا السبب عليكم أن تصوّتوا. إذا صوّتّم، لا يمكننا أن نخسر"، فرد عليه الحشد هاتفاً "صوّتوا صوّتوا صوّتوا".

ويواجه ترمب منافسه الديمقراطي الرئيس الحالي جو بايدن في مناظرة تلفزيونية الخميس المقبل قبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية.

ويعتقد ما يقرب من نصف الأمريكيين (49%) أن تأثير الدين آخذ في الانخفاض في الولايات المتحدة وأن هذا أمر سيئ، وفقاً لمسح أجراه مركز بيو للأبحاث نشر في مارس/آذار.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين يعرّفون أنفسهم مسيحيين من نحو 90% في تسعينيات القرن المنصرم إلى أقل من ثلثي السكان في عام 2022، ويرجع ذلك في الغالب إلى ارتفاع أعداد الأشخاص غير المنتمين دينياً. وبالنسبة إلى كثير من المسيحيين الإنجيليين البيض، من المهم أن يظل الدين وثيق الصلة بالحياة العامة.

كما حضّ الرئيس السابق مالكي الأسلحة على الذهاب إلى صناديق الاقتراع. وقال "لديكم بندقية. تريدون أن تحتفظوا ببندقيتكم، من الأفضل لكم أن تذهبوا للتصويت"، مضيفاً أن حقوقهم باتت "محاصرة".

وفي بقية خطابه، تطرق الملياردير الجمهوري إلى موضوعاته المفضلة، مثل الهجرة. وقال وسط الهتافات "في اليوم الأول (من ولاية جديدة)، سأطلق أكبر عملية ترحيل في تاريخ الولايات المتحدة".

كما وعد ببناء "قبة حديد عظيمة فوق بلادنا، قبة لم نرها من قبل"، في إشارة منه إلى نظام للدفاع الجوي. وأشار إلى أن "إسرائيل لديها واحدة"، سائلاً: "لم لا تكون لدينا واحدة؟".

من جهته، انتقد فريق حملة بايدن في بيان خطاب ترمب، معتبراً أنه "غير متماسك" و"مفكك".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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