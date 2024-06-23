وأعرب السفير الإسرائيلي غالي داغان في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكره كولومبيا. وأضاف: "بدأت أفتقدك منذ الآن. إلى اللقاء". ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب مارغريتا مانجاريز ستنهي أيضاً مهمتها الدبلوماسية في إسرائيل بنهاية يونيو/حزيران الجاري.

وفي 1 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو في كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جرّاء حربها المتواصلة على قطاع غزة.

ورجع القرار إلى "حكومة ورئيس في إسرائيل يمارسان الإبادة الجماعية"، وأكد أن "عصر الإبادة وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود"، محذراً من أنه "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".​​​​​​​