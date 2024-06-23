سياسة
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السفير الإسرائيلي يغادر كولومبيا إثر قطع علاقاتها مع تل أبيب بسبب حرب غزة
غادر سفير إسرائيل لدى كولومبيا البلاد إثر قطع الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، على خلفية الهجمات المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة.
السفير الإسرائيلي يغادر كولومبيا إثر قطع علاقاتها مع تل أبيب بسبب حرب غزة
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو / صورة: Reuters
23 يونيو 2024

وأعرب السفير الإسرائيلي غالي داغان في فيديو نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن شكره كولومبيا. وأضاف: "بدأت أفتقدك منذ الآن. إلى اللقاء". ووفق وسائل إعلام محلية، فإن سفيرة كولومبيا لدى تل أبيب مارغريتا مانجاريز ستنهي أيضاً مهمتها الدبلوماسية في إسرائيل بنهاية يونيو/حزيران الجاري.

وفي 1 مايو/أيار الماضي، أعلن رئيس كولومبيا غوستافو بيترو في كلمة خلال احتفال بالعاصمة بوغوتا بيوم العمال العالمي، أن بلاده ستقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل جرّاء حربها المتواصلة على قطاع غزة.

ورجع القرار إلى "حكومة ورئيس في إسرائيل يمارسان الإبادة الجماعية"، وأكد أن "عصر الإبادة وإبادة شعب أمام أعيننا لا يمكن أن يعود"، محذراً من أنه "إذا ماتت فلسطين ماتت الإنسانية".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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