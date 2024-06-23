سياسة
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حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر هجومنا الجوي على موقع عسكري
أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، شن هجوم جوي بسرب من "المسيّرات الانقضاضية" على مقر قيادة الفرقة 91 الإسرائيلية المستحدث في أييلت هشاحر (شمال شرق صفد)، ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود، حسب بيان للحزب.
حزب الله: مقتل وإصابة جنود إسرائيليين إثر هجومنا الجوي على موقع عسكري
حريق بأحد الحقول بعد سقوط مسيرة أطلقت من جنوب لبنان تجاه الجليل الأعلى / صورة: AFP
23 يونيو 2024

وأشار إلى أن الهجوم استهدف "أماكن تموضع واستقرار الضباط والجنود في الفرقة، ما أدى إلى إصابتهم إصابة مباشرة، وإيقاعهم بين قتيل وجريح". وفي بيان سابق، قال الحزب إنه شن هجوماً جويّاً على ثكنة بيت هلل الإسرائيلية مقابل الحدود اللبنانية، ما أدى إلى إيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وذكر حزب الله أن الهجوم يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردّاً على ‏الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة الخيارة". ‏فيما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة أحد جنوده بجروح بالغة نتيجة قصف بطائرة مسيرة في جبهة الشمال.

وفي وقت سابق الأحد، قالت إذاعة جيش الاحتلال إنه "جرى اعتراض طائرة مسيرة فوق منطقة مسغاف بالجليل الأسفل بعد تسللها من لبنان، وتضم هذه المنطقة منشآت عسكرية ومصنعاً أمنيّاً"، دون مزيد من التفاصيل.

من جانبها، أوضحت هيئة البث العبرية الرسمية أن الطائرة المسيّرة جرى اعتراضها فوق منشأة "معهد ليشيم" الأمنية جنوب مدينة كرميئيل بالجليل الأسفل. والمعهد هو منشأة أمنية مدنية تابعة لشركة رافائيل العاملة في مجال تطوير وإنتاج الأسلحة والتقنيات العسكرية والدفاعية لجيش الاحتلال.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان، بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يوميّاً، أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر 2023 لحرب إسرائيلية خلفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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