وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الروسية، فقد هاجم مسلحون محج قلعة، عاصمة داغستان (جنوب)، ومدينة ديربنت (الواقعة على الساحل الغربي لبحر قزوين) نحو الساعة 15:00 ت.غ.

وقال البيان إن المهاجمين استهدفوا نقطة تفتيش للشرطة في محج قلعة، بالإضافة إلى كنيستين وكنيس يهودي في ديربنت، ما أسفر عن مقتل 6 من ضباط الشرطة وإصابة 12 آخرين.

وأشارت الداخلية الروسية إلى مقتل قس، فيما لا يزال النزاع المسلح مستمرّاً بين قوات الأمن والمهاجمين. وذكر مسؤولون محليون أن النار اشتعلت في كنيس بداغستان شهد إطلاق نار.

وبعد ساعات من الهجمات الأولى، أطلق مسلحون النار على سيارة للشرطة، ما أسفر عن سقوط جريح في في قرية سيرغو قلعة عقب الهجمات على مقار دينية، وفق ما أفادت وزارة الداخلية.

وقال المصدر المذكور، كما نقلت عنه وكالات الأنباء الروسية، إن "مجهولين أطلقوا النار على سيارة تُقلُّ شرطيين، أُصيب أحدهم". وجرى إطلاق النار في قرية سيرغو قلعة، الواقعة بين العاصمة محج قلعة ومدينة دربنت الساحلية، حيث وقعت هجمات أخرى.