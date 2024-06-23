ونقل موقع "زمن إسرائيل" الإخباري عن بيانات لسلطة السكان والهجرة (رسمية)، أن قرابة 550 ألف إسرائيلي غادروا البلاد ولم يعودوا حتى الآن خلال الشهور الستة الأولى من الحرب.

وحسب البيانات، فإن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من عدد الذين عادوا إليها حتى عيد الفصح هذا العام (أبريل/نيسان الماضي)، معتبرةً أن ذلك يمكن أن يكون هروباً مؤقتاً للإسرائيليين خلال الحرب، أو بسبب صعوبة فنية في العودة إليها، ثم تحول ذلك إلى اتجاه دائم (هجرة دائمة).

ووفق أحدث معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي، يبلغ عدد سكان إسرائيل 9.9 مليون شخص، بينهم أكثر من مليونَي عربي (فلسطينيو 1948)، و400 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية، و20 ألف سوري بالجولان السوري المحتل.

ويوجد ملايين الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية، إذ يحملون جنسية واحدة أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الإسرائيلية.

وبموازاة الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، منذ 8 أكتوبر/تشيرن الأول، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.