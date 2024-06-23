سياسة
2 دقيقة قراءة
نصف مليون إسرائيلي هجروا البلاد خلال 6 أشهر من بدء الحرب على غزة
كشف إعلام عبري، اليوم الأحد، عن مغادرة أكثر من نصف مليون إسرائيلي البلاد خلال الشهور الستة الأولى من الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لافتاً إلى أن هؤلاء المغادرين لم يعودوا إلى البلاد حتى الآن.
نصف مليون إسرائيلي هجروا البلاد خلال 6 أشهر من بدء الحرب على غزة
أكثر من نصف مليون إسرائيلي غادروا البلاد خلال 6 أشهر من بدء الحرب على غزة / صورة: إعلام عبري
23 يونيو 2024

ونقل موقع "زمن إسرائيل" الإخباري عن بيانات لسلطة السكان والهجرة (رسمية)، أن قرابة 550 ألف إسرائيلي غادروا البلاد ولم يعودوا حتى الآن خلال الشهور الستة الأولى من الحرب.

وحسب البيانات، فإن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من عدد الذين عادوا إليها حتى عيد الفصح هذا العام (أبريل/نيسان الماضي)، معتبرةً أن ذلك يمكن أن يكون هروباً مؤقتاً للإسرائيليين خلال الحرب، أو بسبب صعوبة فنية في العودة إليها، ثم تحول ذلك إلى اتجاه دائم (هجرة دائمة).

ووفق أحدث معطيات دائرة الإحصاء الإسرائيلية في أبريل/نيسان الماضي، يبلغ عدد سكان إسرائيل 9.9 مليون شخص، بينهم أكثر من مليونَي عربي (فلسطينيو 1948)، و400 ألف فلسطيني بالقدس الشرقية، و20 ألف سوري بالجولان السوري المحتل.

ويوجد ملايين الإسرائيليين من مزدوجي الجنسية، إذ يحملون جنسية واحدة أخرى على الأقل بجانب جنسيتهم الإسرائيلية.

وبموازاة الحرب على غزة، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، منذ 8 أكتوبر/تشيرن الأول، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفاً يومياً عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات بين قتل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us