وأكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، في تصريح اقناة "الإخبارية" (رسمية) أنّ عدد الوفيات بلغ 1301 من الحجاج، "83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".

وأضاف الجلاجل أن "المتوفين لم يحملوا بطاقات تعريفية (خاصة بالحجاج الرسميين)، ما استدعى وقتاً للتعرف عليهم واستكمال التواصل مع ذويهم ودفنهم في مكة"، مشيراً إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 49 درجة شكّل تحدياً في موسم الحج".

وأشار الوزير السعودي إلى أن "المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية"، وأنها قدّمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، "كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة".

وقبل انطلاق الحج، دشنت السعودية حملة كبيرة أكدت فيها أنها لن تسمح بحج بلا تصريح، خشية أن تؤثر الأعداد الكبيرة المخالفة سلباً في تقديم الخدمات للحجاج الرسميين القادمين عبر تأشيرة الحج الرسمية.