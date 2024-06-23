سياسة
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السعودية تعلن وفاة 1301 من الحجاج غالبيتهم "من غير المصرّح لهم"
أعلنت السعودية، اليوم الأحد، أنّ وفيات الحج لهذا العام بلغت 1301، غالبيتهم حجاج بلا تصريح، وذلك بعد أيام، من إعلان دول بينها مصر والأردن وفاة حجاج غير نظاميين من جنسياتها، أي حصلوا على تأشيرات زيارة لا تسمح لهم بأداء الفريضة.
السعودية تعلن وفاة 1301 من الحجاج غالبيتهم "من غير المصرّح لهم"
السعودية: 83% من الحجاج المتوفين من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس / صورة: AP
23 يونيو 2024

وأكد وزير الصحة السعودي فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، في تصريح اقناة "الإخبارية" (رسمية) أنّ عدد الوفيات بلغ 1301 من الحجاج، "83% منهم من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".

وأضاف الجلاجل أن "المتوفين لم يحملوا بطاقات تعريفية (خاصة بالحجاج الرسميين)، ما استدعى وقتاً للتعرف عليهم واستكمال التواصل مع ذويهم ودفنهم في مكة"، مشيراً إلى أن "ارتفاع درجات الحرارة التي بلغت 49 درجة شكّل تحدياً في موسم الحج".

وأشار الوزير السعودي إلى أن "المنظومة الصحية تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية"، وأنها قدّمت أكثر من 465 ألف خدمة علاجية تخصصية، "كان نصيب غير المصرح لهم بالحج منها 141 ألف خدمة".

وقبل انطلاق الحج، دشنت السعودية حملة كبيرة أكدت فيها أنها لن تسمح بحج بلا تصريح، خشية أن تؤثر الأعداد الكبيرة المخالفة سلباً في تقديم الخدمات للحجاج الرسميين القادمين عبر تأشيرة الحج الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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