سياسة
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عقب تصريح نتنياهو باستمرار الحرب.. حماس: تأكيدٌ لرفضه مقترحات بايدن
قالت حركة حماس، ليل الأحد-الاثنين، في بيان، إن موقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باستمرار الحرب على قطاع غزة يعد تأكيداً لرفضه قرار مجلس الأمن الأخير ومقترحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، بشأن وقف إطلاق النار.
عقب تصريح نتنياهو باستمرار الحرب.. حماس: تأكيدٌ لرفضه مقترحات بايدن
حماس تعدّ موقف نتنياهو باستمرار الحرب على قطاع غزة تأكيداً لرفضه قرار مجلس الأمن / صورة: AA
24 يونيو 2024

جاء بيان الحركة رداً على تصريحات نتنياهو التي قال فيها في مقابلة مع القناة 14 العبرية (خاصة): "لست مستعداً لوقف الحرب قبل القضاء على حماس"، موضحةً أن "موقف نتنياهو الذي يؤكد فيه استمراره في الحرب وأنه يستهدف اتفاقاً جزئياً يستعيد من خلاله عدداً من الأسرى فقط، ويستأنف الحرب بعدها، تأكيد جلِيّ لرفضه قرار مجلس الأمن الأخير، ومقترحات بايدن".

وأكد البيان أن "تصريحاته على عكس ما حاولت الإدارة الأمريكية تسويقه، عن موافقة مزعومة من الاحتلال"، مشدداً على "إصرار حركة حماس على أن يتضمن أي اتفاق تأكيداً واضحاً لوقف دائم لإطلاق النار، والانسحاب الكامل من قطاع غزة، كان ضرورة لا بد منها، لقطع الطريق على محاولات نتنياهو المراوغة والخداع وإدامة العدوان وحرب الإبادة ضد شعبنا".

وطالبت حماس الإدارة الأمريكية بـ"اتخاذ قرار واضح بوقف دعمها الإبادة الشاملة التي يتعرض لها شعبنا في القطاع، ورفع الغطاء عن الاحتلال وجرائمه التي تجعل من واشنطن شريكا ًأساسياً في ارتكابها".

وبوساطة مصر وقطر، ومشاركة الولايات المتحدة، تُجري إسرائيل وحماس، منذ أشهر، مفاوضات غير مباشرة متعثرة لإبرام اتفاق لتبادل أسرى ووقف إطلاق النار، وسبق أن وافقت الفصائل الفلسطينية في 6 مايو/أيار الماضي على مقترح اتفاق لوقف الحرب وتبادل الأسرى طرحته مصر وقطر، لكنَّ إسرائيل رفضته بزعم أنه "لا يلبّي شروطها".

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن في 31 مايو/أيار، تقديم إسرائيل مقترحاً جديداً لاتفاق من 3 مراحل يشمل "تبادلاً للأسرى" في أول مرحلة، و"إدامة وقف إطلاق النار" في المرحلة الثانية، و"إعادة إعمار غزة" في المرحلة الثالثة.

وعلى عكس ما جاء في خطاب بايدن، قال نتنياهو: "لم أوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح"، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب، مؤكداً أنه "يُصر على عدم إنهاء الحرب على غزة إلا بعد تحقيق جميع أهدافها"، فيما قالت حماس إنها ستتعامل مع المقترح بـ"إيجابية".

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، تبنّى مجلس الأمن مشروع قرار أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة، بأغلبية 14 صوتاً وامتناع روسيا عن التصويت.

وخلَّفت حرب إسرائيل، بدعم أمريكي، على غزة أكثر من 123 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، متجاهلةً قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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