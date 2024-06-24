ولم يكشف براون، في تصريحات للصحفيين قبل توقفه بالرأس الأخضر في طريقه للمشاركة بمحادثات دفاع إقليمية في بوتسوانا، عن توقعاته بشأن الخطوات التالية التي يمكن أن تتخذها إسرائيل، لكنه أكّد حقها في الدفاع عن نفسها، محذّراً في الوقت ذاته من أن شنّ أي هجوم على لبنان "يمكن أن يزيد احتمال نشوب صراع أوسع".

وأوضح براون أن "حزب الله أكثر قدرة من حماس في ما يتعلق بالقدرات الشاملة وعدد الصواريخ وما شابه، وأودّ فقط أن أقول إنني أرى إيران أكثر ميلاً إلى تقديم دعم أكبر لحزب الله"، مضيفاً: "مرة أخرى، كل هذا يمكن أن يساعد على توسيع نطاق الصراع في المنطقة ويجعل إسرائيل تشعر بالقلق، ليس فقط بشأن ما يحدث في الجزء الجنوبي من البلاد، بل أيضاً بشأن ما يحدث في الشمال".

وأشار براون إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الدفاع عن إسرائيل من هجمات حزب الله قد تكون محدودة أكثر من قدرتها على المساعدة على اعتراض هجوم الصواريخ والمسيرات الذي شنَّته إيران على إسرائيل في أبريل/نيسان، مضيفاً: "من وجهة نظرنا، واستناداً إلى مكان وجود قواتنا، وقصر المدى بين لبنان وإسرائيل، فمن الصعب علينا أن نكون قادرين على دعمهم بنفس الطريقة التي فعلناها في أبريل نيسان".

جاءت تصريحات براون في الوقت الذي قال فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمس الأحد، إن انتهاء المرحلة المكثفة من القتال في غزة سيسمح لإسرائيل بنشر مزيد من القوات على طول الحدود الشمالية مع لبنان.

ومنذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تتبادل فصائل فلسطينية ولبنانية في لبنان بينها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفاً يومياً، أسفر عن سقوط مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني. وتقول الفصائل في لبنان إنها تتضامن مع غزة، التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول لحرب إسرائيلية خلّفَت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى آلاف المفقودين.