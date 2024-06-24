سياسة
2 دقيقة قراءة
"يورو 2024".. ألمانيا تحسم الصدارة بتعادل مع سويسرا والمجر تقصي اسكتلندا
انتزع منتخب ألمانيا، المضيف، تعادلاً مثيراً أمام نظيره السويسري بهدف لمثله، أمس الأحد، على ملعب "دوتش بنك بارك" بفرانكفورت، ضمن الجولة الثالثة والختامية لدور المجموعات ببطولة أوروبا "يورو 2024"، المجموعة الأولى.
"يورو 2024".. ألمانيا تحسم الصدارة بتعادل مع سويسرا والمجر تقصي اسكتلندا
المجر تُحيي آمالها في التأهل كأحسن ثوالث بالفوز على اسكتلندا في "يورو 2024" / صورة: AFP
24 يونيو 2024

ونجح "المانشافت" في الإفلات من هزيمة محققة بإدراكه هدف التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بعد أن ضمن التأهل لثمن النهائي من الجولة السابقة.

في المقابل، حجز المنتخب السويسري بطاقة التأهل الثانية، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط في مركز الوصافة، حققها من فوز على المجر 3-1، والتعادل في مباراتين مع اسكتلندا وألمانيا.

وافتتح دان ندوي، التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 28، وأدرك هداف بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروغ، التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة برأسية قوية.

وفي نفس المجموعة، حقق المنتخب المجري فوزاً بشِق الأنفس على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، سجّله كيفن تشوبوت، في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث، وينتظر باقي مباريات الجولة الثالثة للتعرف على مدى إمكانية تأهله ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الاسكتلندي عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير)، ليودع البطولة.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخباً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us