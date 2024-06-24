ونجح "المانشافت" في الإفلات من هزيمة محققة بإدراكه هدف التعادل في الوقت القاتل من عمر اللقاء، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بعد أن ضمن التأهل لثمن النهائي من الجولة السابقة.

في المقابل، حجز المنتخب السويسري بطاقة التأهل الثانية، بعد أن رفع رصيده إلى 5 نقاط في مركز الوصافة، حققها من فوز على المجر 3-1، والتعادل في مباراتين مع اسكتلندا وألمانيا.

وافتتح دان ندوي، التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 28، وأدرك هداف بوروسيا دورتموند نيكلاس فولكروغ، التعادل للمنتخب الألماني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع من المباراة برأسية قوية.

وفي نفس المجموعة، حقق المنتخب المجري فوزاً بشِق الأنفس على نظيره الاسكتلندي بهدف دون رد، سجّله كيفن تشوبوت، في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للمباراة.

ورفع المنتخب المجري رصيده إلى ثلاث نقاط ليحتل المركز الثالث، وينتظر باقي مباريات الجولة الثالثة للتعرف على مدى إمكانية تأهله ضمن أفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث في مجموعتها.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد المنتخب الاسكتلندي عند نقطة واحدة في المركز الرابع (الأخير)، ليودع البطولة.

وتستضيف ألمانيا نهائيات النسخة السابعة عشرة من كأس أمم أوروبا "يورو 2024" في الفترة من 14 يونيو/حزيران حتى 14 يوليو/تموز، بمشاركة 24 منتخباً.