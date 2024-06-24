سياسة
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بعد استهدافها مؤيدي الاستقلال.. رئيس تايوان: لا يحق للصين معاقبة شعبنا
قال الرئيس التايواني لاي تيشنغ-تي، اليوم الاثنين، إنّ الصين "ليس لديها الحق في معاقبة" التايوانيين، بعدما أدرجت بكين الجمعة، عقوبة الإعدام ضمن التدابير الجنائية الجديدة التي تستهدف مؤيدي استقلال تايوان.
بعد استهدافها مؤيدي الاستقلال.. رئيس تايوان: لا يحق للصين معاقبة شعبنا
الرئيس التايواني لاي تيشنغ-تي يقول إنّ الصين "ليس لديها الحق في معاقبة" التايوانيين / صورة: AA
24 يونيو 2024

وتؤكد الصين دائماً أن تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، جزء لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء إلى القوة لاستعادتها، إذا لزم الأمر، وأفادت وسائل إعلام رسمية بأن بكين نشرت الجمعة، مبادئ توجيهية قضائية جديدة تنصّ على عقوبة الإعدام في القضايا "الخطرة" التي تستهدف مؤيّدين "متعصّبين" لاستقلال تايوان.

ورداً على سؤال بشأن العقوبات القضائية، قال لاي، الاثنين: "أريد أن أؤكد أنّ الديمقراطية ليست أصل الجريمة. الاستبداد هو أصل الجريمة"، مضيفاً أنّ "الصين ليس لديها الحق في معاقبة شعب تايوان على ما يمثّله"، مؤكداً أنّ الصين "ليس لديها الحق في محاكمة تايوانيين خارج حدودها".

وأشار لاي إلى أنّ العلاقات بين الجانبين ستتدهور في حال "لم تقبل (الصين) بوجود جمهورية الصين (الاسم الرسمي لتايوان)، ولم تُجرِ تبادلات وحوارات مع الحكومة التايوانية الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً"، وأوضح: "هذا هو الطريق الصحيح لتحسين رفاهية الناس على جانبي" مضيق تايوان، الممر المائي البالغ طوله 180 كيلومتراً الذي يفصل بين تايوان والصين.

وبعد أيام من تنصيب رئيس تايوان الشهر الماضي، أجرت الصين مناورات عسكرية حول الجزيرة رداً على خطاب ألقاه لاي عدَّته بكين "اعترافاً باستقلال تايوان"، إذ قال لاي، الذي تعدّه الصين "انفصالياً خطراً"، إنّه ليس من الضروري أن تعلن تايوان رسمياً استقلالها، لأنّها "مستقلّة بالفعل".

وخلال 48 ساعة، حشدت الصين سفناً حربية وطائرات وجنوداً وقاذفات صواريخ في محاكاة لتطويق الجزيرة. وبعد المناورات العسكرية في نهاية مايو/أيار، تعهّدت بكين بمواصلة الضغوط العسكرية على الجزيرة "ما دامت الاستفزازات المرتبطة باستقلال تايوان مستمرّة"، فيما أعلن الجيش التايواني الاثنين، رصد 23 طائرة عسكرية و7 سفن صينية حول الجزيرة خلال 24 ساعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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