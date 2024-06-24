وأعلنت وزيرة صحة داغستان، تاتيانا بيليايفا، في تصريح على تليغرام مساء اليوم الاثنين، ارتفاع ضحايا الهجمات المسلحة التي شهدتها مدينتا محج قلعة وديربنت إلى 20 قتيلاً، وذكرت أن 46 شخصاً أصيبوا، لافتة إلى أن 7 مصابين في وضع حرج.

وقالت وزارة الداخلية الروسية في يوم سابق الاثنين، إن الهجوم أسفر عن إصابة 16 شخصاً بينهم 13 شرطياً، فضلاً عن مقتل عدد من المدنيين لم تحدده، فيما لم يتوفر حتى الآن أي دليل على هويات منفّذي هذه الهجمات أو دوافعهم.

من جانبها أعلنت لجنة مكافحة الإرهاب الروسية، انتهاء "عملية مكافحة الإرهاب بعد القضاء على التهديدات المحدقة بحياة المواطنين وصحتهم" اعتباراً من الساعة 05:15 بتوقيت غرينتش.

وأعلن سيرجي ميليكوف حاكم داغستان في مقطع فيديو نُشر في وقت مبكر من اليوم الاثنين على تطبيق تليغرام، بدء حداد لمدة ثلاثة أيام، وقال: "هذا يوم مأساة لداغستان والبلاد بالكامل".

وقال ميليكوف إن أكثر من 15 رجل شرطة "سقطوا ضحايا" لما وصفه بأنه "هجوم إرهابي"، لكنه لم يحدّد عدد القتلى والجرحى بين هؤلاء الضحايا من رجال الشرطة، مضيفاً أنه "يعرف مَن وراء الهجمات والهدف الذي يسعون إليه"، بإشارة إلى الحرب المستمرة في أوكرانيا.

كما نقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن "المسلحين الذين نفذوا الهجمات هم من أنصار منظمة إرهابية دولية"، لم يسمّها، فيما أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب مقتل مهاجمين اثنين في ديربنت، في حين أعلنت وزارة الداخلية الروسية مقتل 4 آخرين في محج قلعة.

وجاء الهجوم بعد ثلاثة أشهر من مقتل 145 شخصاً في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه استهدف قاعة للموسيقى بالقرب من موسكو، وكان أسوأ هجوم من نوعه تشهده روسيا منذ أعوام.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سلطات إنفاذ القانون القول إن من بين المهاجمين اثنين من أبناء رئيس منطقة سرجوكالا في وسط داغستان، وإن المحققين احتجزوهما.