وذكر يرلي قايا في منشور عبر منصة إكس، اليوم (الاثنين)، أنه جرى تحييد الإرهابيتين سلطان ضاغ، وزينب نيبات، في عملية "بوزدوغان-45" بريف ولاية باطمان جنوب شرقي البلاد، لافتاً إلى أنهما شاركتا في 9 أعمال إرهابية أسفرت عن استشهاد 6 من قوات الأمن وإصابة 19 آخرين.

وأشار يرلي قايا إلى تحييد 11 إرهابياً خلال فترة عطلة عيد الأضحى بينهم 2 مدرجان على النشرة الحمراء و4 على النشرة البرتقالية و2 على النشرة الرمادية، مؤكداً استمرار العمليات حتى القضاء على آخر إرهابي.

وتنفّذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم PKK الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.