تقول شركة Endiatx المطورة للجهاز ومقرها كاليفورنيا إن هذه الكاميرا على شكل حبة دواء تمكِّن المرضى من استشارة أفضل أطباء الجهاز الهضمي على مستوى العالم من منازلهم المريحة، مؤكدةً: "نحن حالياً نُجري تجارب سريرية باستخدام تقنية حبوب منع الحمل الخاصة بنا. ويتحرك الروبوت، الذي يبلغ حجمه مثل حبة الفستق تقريباً، مثل طائرة من دون طيار متعددة المروحيات".

ومنذ تأسيسها عام 2019، كرَّست شركة Endiatx جهودها لجعل مفهوم الروبوتات المصغرة التي تتنقل في جسم الإنسان حقيقة واقعة لكل من التطبيقات التشخيصية والعلاجية.

ووفقاً لمبتكريه، سينقذ PillBot الأرواح وسيخفف الضغط على مرافق الرعاية الصحية ويتيح فحص سرطان المعدة من بُعد لأولئك الذين لا يمكنهم الوصول إلى المستشفيات. وتدّعي شركة Endiatx أنه مع PillBot، سوف يتقدم العلاج من بُعد بشكل كبير، وسيحصل الجميع على إمكانية الوصول العادل إلى التكنولوجيا المنقذة للحياة.

ويُظهر النموذج الأولي الحالي، الذي تبلغ أبعاده 13 ملم × 30 ملم فقط، قدرات مذهلة، ونقول الشركة المنتجة إنه باستخدام تطبيق على الهاتف الذكي يتحكم الطبيب البعيد في الروبوت داخل معدة المريض.

ومن الممكن إيقاف تشغيل PillBot وإخراجه من الجسم بشكل طبيعي خلال ست إلى أربع وعشرين ساعة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الفريق على استخدام الذكاء الصناعي لإجراء التشخيص الأوَّلي، وبعد ذلك سينشئ الطبيب دورة علاجية.

ومع إجراء التجارب السريرية، تهدف الشركة إلى الحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء (FDA) وإطلاقها تجارياً في الولايات المتحدة بحلول أوائل عام 2026.