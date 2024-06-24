وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان، أن الجزائر ستكون المحطة الأولى للوزير بولاط في إطار برنامجه إلى شمال إفريقيا، حيث ستشارك تركيا بصفتها "ضيف الشرف" في معرض الجزائر الدولي الخامس والخمسين، الذي سيفتح أبوابه أمام الزوار خلال زيارة الوزير بولاط.

ومن المقرر أن يمثل الوزير بولاط، ونائب الرئيس التركي جودت يلماز، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش، تركيا في المعرض الذي سيبدأ بمشاركة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ومن المتوقع أن يشارك في المعرض 800 مشارك من 25 دولة.

وخلال زيارته التي تستغرق يومي 23 و24 يونيو/حزيران، سيعقد بولاط اجتماعات رفيعة المستوى مع المسؤولين الجزائريين، خصوصاً أن الجزائر أصبحت اعتباراً من عام 2023 ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 6.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي.

وأكد البيان أن الجزائر هي أيضاً الدولة التي استثمرت فيها تركيا أكبر قدر من الاستثمارات في القارة الإفريقية، كما أن تركيا هي الدولة التي تنفّذ أكبر قدر من الاستثمارات وتوفر أكبر قدر من فرص العمل في هذا البلد، باستثناء النفط والغاز الطبيعي.

وبعد زيارته الجزائر، سيتوجه الوزير بولاط إلى تونس يوم 25 يونيو/حزيران، إذ من المزمع أن يعقد خلال الزيارة منتدى الأعمال والاستثمار التركي التونسي الثاني بمشاركة الوزير بولاط، ووزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية كلثوم بن رجب.

وعلى هامش المنتدى، سيُجري بولاط محادثات مع المسؤولين التونسيين، وفي مقدمتهم الوزيرة بن رجب، كما سيُعقد اجتماع مائدة مستديرة بمشاركة رجال أعمال من تركيا وتونس، حيث سيجري تقييم فرص وشروط الاستثمار في تونس.

وأوضح البيان أن حجم التجارة بين تركيا وتونس بلغ 1.6 مليار دولار عام 2023، ونفَّذ المقاولون الأتراك 21 مشروعاً بقيمة 975 مليون دولار في تونس حتى الآن.