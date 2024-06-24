وعاد فريق Vefa للطيران في جامعة إسطنبول التقنية ( ITU )، الذي أسسه طلاب مؤسسة نشر العلوم Vefa Yurdu، بالجائزة الأولى من مسابقة الصواريخ "Spaceport America Cup'24" التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وجاء في منشور لمؤسسة نشر العلوم المنشور على حسابها بمنصة إكس، أن فريق الاتحاد الدولي للاتصالات Vefa Aviation، الذي تأسس في Vefa Yurdu عام 2018 يمثل تركيا في أكبر مسابقة لهندسة الصواريخ في العالم "Spaceport America Cup'24" التي أُقيمت في الولايات المتحدة وحصل على اللقب العالمي، وقال: "نحن سعداء وفخورون، ونهنئ بحرارة جميع طلابنا ومدرسينا".

تهنئات بالفوز

من جانبه هنأ وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، في منشور له على حسابه بمنصة إكس، قائلاً: "شارك فريق ITU Vefa في مسابقة Spaceport America Cup الصاروخية التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شارك فيها 152 فريقاً من 20 دولة، في فئة 10 آلاف قدم، حيث تنافس 83 فريقاً".

وأضاف كاجر "أهنئ من كل قلبي فريق الاتحاد الدولي للاتصالات Vefa الذي حصل على المركز الأول وتغلب على مدارس مثل جامعات برينستون وستانفورد وجورج واشنطن".

كما هنأ رئيس رئاسة الصناعة الدفاعية، هالوك جورجون، الفريق في منشور له بوسائل التواصل الاجتماعي، قائلاً: "يواصل جيل TEKNOFEST تحقيق إمكاناته من خلال حركة التكنولوجيا الوطنية ويكتب اسمه في التاريخ بنجاحه. أهنئ بشدة إخواننا الشباب الذين يجعلوننا فخورين بهم وبنجاحهم".

بدوره هنّأ رئيس مجلس إدارة بايكار، سلجوق بيرقدار، فريق الطيران İTÜ Vefa، عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلاً: "أنت أسطورة. تهانينا... من الجذور إلى السماء. جيل TEKNOFEST".