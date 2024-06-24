سياسة
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القاهرة تجدد رفضها تشغيل معبر رفح في ظل وجود إسرائيلي
قال مصدر مصري رفيع المستوى لقناة القاهرة الإخبارية الخاصة، اليوم الاثنين، إن القاهرة جددت رفضها تشغيل معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في ظل سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من المعبر منذ 7 مايو/أيار الماضي.
القاهرة تجدد رفضها تشغيل معبر رفح في ظل وجود إسرائيلي
مصدر مصري: القاهرة ترفض تشغيل معبر رفح في وجود إسرائيلي / صورة: TRT Arabi
24 يونيو 2024

ووفق المصدر ذاته الذي لم تذكر القناة هويته، فإن مصر "أكدت مجدداً رفضها تشغيل معبر رفح في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي"، موضحاً أنها "نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت لحين عودة تشغيل معبر رفح".

وكشف المصدر أن "الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية"، دون توضيح هل دخولت فعلياً أم بانتظار الدخول.

وفي 24 مايو/أيار الماضي، اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الأمريكي، جو بايدن، على نقل المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي وتسليمها للأمم المتحدة لحين بحث آلية تشغيل معبر رفح.

وسبق أن شهدت القاهرة في أوائل يونيو/حزيران الجاري، اجتماعاً ثلاثياً بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة، لبحث آلية تشغيل المعبر، دون أن تثمر نتائج لإعادة فتحه.

ويقول المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح بإدخال المساعدات إلى القطاع إلا بشكل محدود جداً منذ احتلاله معبر رفح في السابع من مايو/أيار الماضي.

والاثنين، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، إن إدخال المساعدات الإغاثية لغزة "أصبح شبه مستحيل"، وسط تحذيرات أممية من حدوث مجاعة منتصف يوليو/تموز المقبل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمِّرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافةً إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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