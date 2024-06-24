وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، استشهاد 28 فلسطينياً وإصابة 66 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية نتيجة قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر، لترتفع حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 37 ألفاً و626 شهيداً و86 ألفاً و98 مصاباً.

وأوضحت الصحة أن عدداً من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم، فيما كثفت مدفعية الاحتلال قصفها مختلف مناطق القطاع.

كما أعلنت استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بالقطاع هاني الجعفراوي، في قصف شنته إسرائيل على عدد من المسعفين. وتابعت أنهم "يؤدون واجبهم الإنساني في إخلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة، رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية".

وليل الأحد/الاثنين، أعلن جهاز الدفاع المدني بغزة أن طواقمه انتشلت جثتي فلسطينيين يعملان في وزارة الصحة، وجرحى جراء قصف طائرات إسرائيلية هذه العيادة.

في غضون ذلك، أفادت وكالة أنباء "وفا" باستشهاد مدني في قصف للاحتلال شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق النار صوب المدنيين في شارع 10 جنوب حي الزيتون، وفي منطقة الشيخ عجلين جنوب غربي مدينة غزة، إضافةً إلى منطقة المغراقة وشمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، وشمال النصيرات.

"كارثة"

من جانب آخر، قال رئيس بلدية مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، دياب الجرو، إنّ "‏الأوضاع الإنسانية في مناطق وسط القطاع فاقت الكارثة وتسببت بمضاعفة معاناة الفلسطينيين بشكل كبير جداً وتفشي أمراض مُعدية وخطيرة خصوصاً مع تدفق مئات آلاف النازحين على هذه المناطق بعد العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح، جنوبي القطاع".

وأضاف الجرو أن "الأوضاع الإنسانية في دير البلح ومناطق وسط غزة كافة فاقت الكارثة، مما تسبب في مضاعفة معاناة الفلسطينيين بشكل كبير خصوصاً مع توقف الخدمات مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي نتيجة الاستهداف الإسرائيلي المؤسسات الخدماتية بالقطاع كافة".

وأوضح الجرو: "هذا الوضع أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة في صفوف النازحين، وفي مقدمتها الأمراض المُعدية كالكبد الوبائي والربو والنزلات المعوية، مما ينذر بتفاقم الحالة العامة بشكل مخيف في حال عدم معالجة الأمر".

وتابع أن "مدينة دير البلح تستوعب في هذه الأيام نحو 700 ألف نازح موزعين على 150 مركز ايواء في جميع أنحاء المدينة، حيث لم تبقَ هناك أراضٍ فارغة إلا وحط النازحون بها رحالهم كما هو الحال في المدارس والقاعات والصالات المغلقة وصالات المناسبات".

رصد حالات تسمم

في سياق متصل، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، رصد حالات تسمم في صفوف الفلسطينيين بسبب تناول أغذية معلبة منتهية الصلاحية نتيجة للنقص الشديد في الطعام بالقطاع.

وقال الإعلامي الحكومي، في بيان، إن "السكان يأكلون معلبات منتهية الصلاحية ما يتسبب في تسمم أعداد كبيرة منهم". وأضاف أن "المجاعة والأمراض تزداد بين سكان القطاع خصوصاً الأطفال".

وتابع أن "الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع الممنهج ومنع المدنيين في غزة من العلاج"، مشيراً إلى أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف طواقم البلديات بشكل مباشر عند محاولتهم إعادة تشغيل آبار المياه في القطاع".

فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة

إنسانياً أيضاً، أفادت منظمة "أنقذوا الطفولة" البريطانية بأن تقديراتها تشير إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وقبل أيام قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) جيمس إلدر، إن القتل والدمار اللذين يمارسهما جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة لن يجلبا السلام للأطفال أو المنطقة، وأكد أن التأثير الذي تُحدثه الحرب على الصغار يؤكد الاعتقاد السائد أن الحرب في غزة "هي حرب على الأطفال".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلَّفت أكثر من 123 ألف شهيد وجريح فلسطيني، إضافةً إلى آلاف المفقودين.

وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.