وذكرت الإذاعة أن جيش الاحتلال يدرك أن "حماس تعيد إنشاء ورش لإنتاج الأسلحة". ونقلت عن مسؤولين أمنيين لم تسمهم زعمهم بأنه "لا توجد صعوبة اليوم في الحصول على متفجرات في غزة، فهي موجودة بكميات كبيرة وفي متناول اليد".

وتابعت: "حماس تحاول استخدام مخلّفات قنابل سلاح الجو (الإسرائيلي) التي جرى إطلاقها ولم تنفجر، كمصدر لتصنيع أسلحة جديدة". ويقدر كبار مسؤولي جيش الاحتلال، وفق الإذاعة، أنه "من بين حوالي 50 ألف قنبلة ألقاها سلاح الجو على غزة منذ بداية الحرب، لم ينفجر منها سوى نحو 5%".

وأوضحت الإذاعة أن "هذا يعني أن حوالي ألفين إلى 3 آلاف قنبلة سقطت، ولدى حماس القدرة على استخدامها كمواد خام".

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل حرباً على غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت نحو 124 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. فيما تعلن الفصائل الفلسطينية بوتيرة يومية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.

ويقدر معهد دراسات الأمن القومي، التابع لجامعة تل أبيب، أنه جرى إطلاق أكثر من 19 ألف صاروخ من غزة على إسرائيل منذ بداية الحرب، مشيراً إلى أنه منذ بداية الحرب قُتل ألف و610 إسرائيليين، بينهم 665 جندياً، وأصيب 16 ألفاً و538 إسرائيلياً.

وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.

كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.