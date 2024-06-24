وأعلن لازاريني في بيان، أن 193 عاملاً في الوكالة الأممية استشهدوا منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لافتاً كذلك إلى أن "أكثر من 180 منشأة للأونروا تضررت أو دُمرت" ما أسفر عن استشهاد 500 فلسطيني على الأقل "ممن كانوا يطلبون الحماية الأممية منذ بداية الحرب".

وقبل الحرب الإسرائيلية على غزة، كانت الأونروا تلبي 70 - 80% من احتياجات الرعاية الصحية الأولية، حسب بيان المسؤول الأممي الذي أوضح أن "نسبة ضئيلة فقط من المراكز الصحية التابعة للأونروا لا تزال عاملة بغزة، مع الحد الأدنى من إمكانية الوصول إلى الإمدادات".

في السياق نفسه، قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إن نهاية الأسبوع الماضي كانت من أكثر الأيام دموية في غزة، وإن إدخال المساعدات إلى المنطقة "أصبح شبه مستحيل".

ولفت بوريل في تصريحات لصحفيين، اليوم الاثنين، قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد في لوكسمبورغ. إلى أن إدخال المساعدات إلى غزة بات شبه مستحيل، مشيراً إلى أن المساعدات تنتظر على الحدود وتفسد ويجري إتلاف كثير منها.

ولفت بوريل إلى أن مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن للسلام والمدعوم من الاتحاد الأوروبي "لم يطبق"، مشدداً على أن "بيان (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الأخير أكد للأسف أنه لن يجري تنفيذ هذه الخطة".