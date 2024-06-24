سياسة
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خلال لقائه مع الرئيس الجزائري.. نائب أردوغان يؤكد مواصلة التعاون الثنائي
التقى جودت يلماز، نائب الرئيس التركي، اليوم الاثنين، الرئيسَ الجزائري عبد المجيد تبون في العاصمة الجزائر خلال زيارة رسمية يجريها منذ أمس الأحد، وبحث يلماز مع تبون ملفات عدة أبرزها تعزيز التعاون الثنائي وتحديداً في مجال الطاقة، والقضية الفلسطينية.
خلال لقائه مع الرئيس الجزائري.. نائب أردوغان يؤكد مواصلة التعاون الثنائي
جودت يلماز مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون / صورة: الصفحة الرسمية لنائب الرئيس التركي / Others
24 يونيو 2024

وقال نائب الرئيس التركي في منشور على منصة إكس: "إن الاجتماع مع الرئيس تبون تناول تقييم تعاوننا الحالي مع الجزائر، بخاصة في مجال الطاقة، وإمكانيات التعاون المستقبلي".

وأضاف المسؤول التركي أن اللقاء بحث "ما سبق وأن اتفق عليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الجزائري لرفع التبادل التجاري بين البلدين لحدود 10 مليارات دولار، وفعل ما يلزم لتسهيل الوصول إلى ذلك".

كما تناول اللقاء عدداً من القضايا الثنائية والإقليمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وثمّن نائب الرئيس التركي "موقف الجزائر المناهض للجرائم الإسرائيلية في فلسطين"، مشدداً على مواصلة "التعاون المشترك مع الجزائر في جميع المحافل الدولية لمناصرة القضية الفلسطينية".

وشكر جودت يلماز الرئيس تبون على حسن الضيافة، متمنياً استمرار التعاون المشترك بين البلدين في جميع المحافل والمجالات.

وأمس الأحد، وصل نائب الرئيس التركي جودت يلماز، رفقة وزير التجارة التركي عمر بولاط، ووزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ماهينور أوزدمير غوكتاش إلى الجزائر، وخلال الزيارة التقى يلماز رئيسَ الوزراء نذير العرباوي، كما شارك في اجتماع عالم الأعمال" الذي ينظمه مجلس الأعمال التركي الدولي.

يشار إلى أنه اعتباراً من عام 2023، أصبحت الجزائر ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا في القارة الإفريقية، وقد بلغ حجم التجارة بين البلدين 6.3 مليار دولار بنهاية العام الماضي، حسب بيانات رسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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