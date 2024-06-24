وحذر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في بيان، من استمرار "انزلاق السودان نحو الفوضى، مع تفاقم الأزمة الإنسانية وأثر الصراع المروع على المدنيين في الفاشر وغيرها من بؤر الصراع الساخنة".

وأشار المكتب إلى أنه "خلال الأشهر الثلاثة الماضية قد يكون ما يصل إلى 143 ألف شخص نزحوا من الفاشر في ولاية شمال دارفور بسبب الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في المنطقة"، لافتاً إلى نزوح نحو 7.3 مليون شخص داخلياً منذ منتصف أبريل/نيسان 2023.

وذكر أنه خلال الفترة من 1 يناير/كانون الثاني إلى 30 أبريل/نيسان الماضي، قدم الشركاء في المجال الإنساني مساعدات إنسانية لأكثر من 5.2 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد.

ومنذ 10 مايو/أيار الماضي، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة، التي تعد مركز العمليات الإنسانية لكل ولايات دارفور (غرب).

من جانبها، أدانت منسقة الشؤون الإنسانية في السودان كليمنتاين نكويتا سلامي، الهجوم على المستشفى السعودي في مدينة الفاشر ومقتل صيدلانية في المستشفى، مؤكدة أن "كل روح تزهق في هذه الحرب العبثية تأخذ السودان خطوة أخرى بعيداً عن السلام".

وقالت في بيان "يوم آخر من العنف في السودان يجلب مأساة إنسانية أخرى في مدينة الفاشر، هذه المرة، الشخص الذي لن يعود إلى عائلته هي صيدلانية، توفيت عندما أصابت قذيفة مدفعية متفجرة ركن المستشفى الذي تعمل فيه".

والسبت، أعلنت منظمة "أطباء بلا حدود"، في بيان، أن "قصفاً لقوات الدعم السريع في ليل الجمعة الموافق 21 يونيو/حزيران الجاري، طال صيدلية المستشفى السعودي للولادة الذي تدعمه المنظمة في الفاشر، ما أسفر عن مقتل صيدلانية أثناء عملها وألحق أضراراً بالمبنى"، فيما لم يصدر تعليق فوري من "الدعم السريع" على اتهامات المنظمة الدولية.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023 يخوض الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 8.5 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.

وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.