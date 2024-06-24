سياسة
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"مسّ بأمن إسرائيل".. لجنة تحقيق الغواصات الألمانية تحذر نتنياهو ومسؤولين
أخطرت لجنة التحقيق بتجاوزات صفقة الغواصات الألمانية، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بأنهم قد يتضررون من نتائج التحقيق بشبهة تجاوزات شابت صفقة شراء إسرائيل غواصات من ألمانيا في الفترة بين 2009 و2016.
"مسّ بأمن إسرائيل".. لجنة تحقيق الغواصات الألمانية تحذر نتنياهو ومسؤولين
نتنياهو خلال استلام إسرائيل إحدى الغواصات الألمانية في ميناء حيفا عام 2016 / صورة: Reuters Archive
24 يونيو 2024

وقالت صحيفة هآرتس العبرية إن الذين جرى تحذيرهم من قبل لجنة التحقيق الإسرائيلية هم: رئيس الوزراء نتنياهو، ووزير الدفاع السابق موشيه يعالون، ورئيس الموساد السابق يوسي كوهين، وقائد البحرية السابق رام روثبرغ، والموظف السابق في مجلس الأمن القومي، أفنير سمحوني.

وطُلب من المسؤولين الذين جرى تحذيرهم إبلاغ لجنة التحقيق خلال 30 يوماً إذا كانوا يعتزمون تعيين محامٍ لتمثيلهم أمام اللجنة.

وتعود قضية الغواصات إلى الفترة بين عامي 2009 و2016 حينما اشترت إسرائيل غواصات من شركة "تيسين كروب" الألمانية في صفقة يجري التحقيق بشبهة تجاوزات شابتها.

ووفقاً لهآرتس، فقد تضمنت القضية صفقتين للأسلحة بين إسرائيل والشركة الألمانية، إذ اشترت إسرائيل في الأولى ثلاث غواصات بقيمة 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار). وفي الثانية، اشترت إسرائيل سفن صواريخ بقيمة 430 مليون يورو (حوالي 481 مليون دولار).

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن "اللجنة تعزو إلى نتنياهو المس بأمن الدولة، والتعطيل العميق والمنهجي لإجراءات العمل، والإضرار بعلاقات إسرائيل الخارجية ومصالحها الاقتصادية".

كما نقلت الهيئة عن اللجنة أنها كتبت في تقريرها قائلة إن نتنياهو "اتخذ قرارات بشأن المسائل السياسية والأمنية دون فحص مناسب، ومع استبعاد المسؤولين الأمنيين المعنيين، وتجنب توثيق الاجتماعات، ما ألغى القدرة على مراقبة قراراته".

وأضافت: "نتنياهو متهم بخلق قنوات عمل موازية ومتناقضة، وبالتالي تعريض أمن الدولة للخطر والإضرار بالعلاقات الخارجية في إسرائيل، وإخفاء الخطاب السياسي الذي يديره عن الأطراف ذات الصلة، رغم التحذيرات التي تلقاها".

وبالمقابل، نقلت هيئة البث عن مكتب نتنياهو رده في بيان زعم فيه أن "رئيس الوزراء يقول إن الغواصات هي عنصر مركزي في الأمن القومي لإسرائيل وفي ضمان وجودها ضد إيران، التي تحاول تدميرنا".

وأضاف البيان أن "شراء الغواصات والسفن البحرية لم يحسن أمن الدولة فحسب، بل يضمن وجودها، وسيثبت التاريخ أنه في هذه القضية أيضاً، كان رئيس الوزراء نتنياهو على حق واتخذ القرارات الصحيحة لأمن إسرائيل".

وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد رئيس الوزارء الإسرائيلي، وقال عبر منصة "إكس" إن "نتنياهو خطر على دولة إسرائيل، نتنياهو خطر على مواطني البلاد، نتنياهو غير مؤهل للعمل رئيساً للوزراء".

وتشكلت لجنة التحقيق خلال الفترة التي تناوب فيها رئيسا الوزراء يائير لابيد ونفتالي بينت عام 2022، ونشرت استنتاجاتها في 11 صفحة بانتظار رد المسؤولين الخمسة على ما ورد فيها.

ونقلت هآرتس عن أعضاء اللجنة أن التحذير "يستند إلى تحليل الوضع كما يظهر أمام اللجنة في هذا الوقت، استناداً إلى المواد المعروضة عليها والنتائج والاستنتاجات قد تتغير بعد انتهاء اللجنة من التحقيق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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