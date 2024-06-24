وكثف الجيش الأوكراني هجماته على منشآت النفط الروسية هذا العام. وقال زيلينسكي في حديث لضباط عمليات خاصة تابعين لجهاز أمن الدولة شاركوا في تنفيذ الهجمات إن الضربات أصابت "أكثر من 30 مصفاة ومحطة ومستودع نفط تتبع الدولة الإرهابية".

ولم يذكر أي تفاصيل إضافية كما لم يحدد الإطار الزمني لوقوع الهجمات التي تحدث عنها، لكنه أشار إلى أنه "بالنسبة إلى طائرات إس.بي.يو المسيّرة، فإن مسافة 1500 كيلومتر لم تعد مشكلة"، في إشارة إلى هجوم وقع في 9 مايو/أيار المنصرم واستهدف مصفاة كبيرة للنفط في منطقة باشكيريا الروسية.

في سياق ذي صلة، قال فاديم فيلاشكين، حاكم باكروفسك: "إن ما لا يقل عن 4 أشخاص لاقوا حتفهم وأُصيب 34 من بينهم طفلان في هجوم صاروخي روسي على بلدة باكروفسك شرق أوكرانيا".

وأضاف على تطبيق تليغرام: "هذه واحدة من أكبر هجمات العدو على المدنيين في الآونة الأخيرة". وأرفق فيلاشكين المنشور بصور تظهر مباني من طابق واحد بنوافذ محطمة وأسطح مدمرة مع تناثر بقايا مواد البناء حولها.

وذكر حاكم باكروفسك أن القوات الروسية أطلقت صاروخين باليستيين من طراز إسكندر-إم على البلدة التي تبعد نحو 24 كيلومتراً عن خط المواجهة، لافتاً إلى أن الهجوم دمر منزلاً خاصاً وألحق أضراراً بـ16 منزلاً.

فيما قال مكتب المدعي العام الأوكراني في بيان: "إن صاروخاً واحداً استهدف المنطقة، وبعد نصف ساعة أطلق الجانب الروسي صاروخاً آخر". وأضاف أن الهجمات ألحقت أضراراً بخط أنابيب غاز وسيارات.

وفي 24 فبراير/ شباط 2022، أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا وتشترط لإنهائها "تخلي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.