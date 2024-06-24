سياسة
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واشنطن توقف رصيف غزة.. والإعلامي الحكومي يتهم الاحتلال باستغلاله عسكرياً
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الاثنين، أنها أوقفت "مؤقتاً" توصيل المساعدات لغزة عبر الرصيف العائم، بينما اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع إسرائيل باستخدام الرصيف العائم في "مهام أمنية وعسكرية".
واشنطن توقف رصيف غزة.. والإعلامي الحكومي يتهم الاحتلال باستغلاله عسكرياً
القيادة المركزية الأمريكية تعلن وقف توصيل مساعدات غزة عبر الرصيف العائم "للصيانة" / صورة: AA
24 يونيو 2024

وقالت سنتكوم، في بيان، إن "عمليات وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استمرت من دون انقطاع منذ إعادة إرساء الرصيف العائم قبالة ساحل القطاع في 19 يونيو/حزيران الجاري. واليوم، ستتوقف العمليات على الرصيف مؤقتاً لإجراء أنشطة الصيانة حسب الجدول المقرر".

وأفاد البيان أنه "خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، سلمت القيادة المركزية الأمريكية 1384 طناً مترياً من المساعدات إلى غزة عبر الرصيف"، كما أشار إلى "تسليم أكثر من 6 آلاف و206 أطنان مترية من المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر الرصيف العائم، منذ بدء تشغيله في 17 مايو/أيار الماضي".

وفي 8 مارس/آذار الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرار إنشاء رصيف بحري مؤقت بزعم أنه سيستخدم لتوصيل الغذاء والمساعدات للفلسطينيين، في ظل القيود الإسرائيلية المشدّدة على وصول المساعدات من المعابر البرية.

من جهته، اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة إسرائيل باستخدام الرصيف الأمريكي العائم على شاطئ غزة في "التحضير والانطلاق لتنفيذ مهام أمنية وعسكرية". وقال مدير المكتب إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، إن من بين هذه المهام "ارتكاب جريمة مجزرة مخيم النصيرات (نفذتها إسرائيل في 8 يونيو/حزيران الجاري وقتل خلالها 274 فلسطينياً)".

وأوضح قائلاً: "كان لهذا الرصيف دور عسكري وأمني رئيسي في هذه المجزرة المروعة"، مشدداً على أن الرصيف "لم يقدم ما نسبته 1% من حاجة سكان قطاع غزة من الغذاء".

وفي 10 يونيو/حزيران، نفى البنتاغون استخدام إسرائيل للرصيف العائم خلال عمليتها لتحرير 4 من أسراها بمخيم النصيرات وسط القطاع، وهو الادعاء الذي ترفضه السلطات في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي تشن إسرائيل حرباً مدمرة على غزة بدعم أمريكي مطلق، خلفت أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، إضافة إلى آلاف المفقودين. وتواصل إسرائيل حربها رغم قرارين من مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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