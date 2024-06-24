وسجلت ألمانيا خلال العام الماضي، ما يقرب من 1926 اعتداءً ضد المسلمين، وذلك وفقاً للتقرير السنوي الصادر عن التحالف المدني الذي يضم شبكة من المنظمات غير الحكومية ومعني برصد وقائع معاداة المسلمين، ويتخذ من ألمانيا مقراً له كما يحظى بدعم وزارة الأسرة.

وشهد العام الماضي زيادة بنسبة 114% بالاعتداءات على المسلمين مقارنة بالعام السابق له 2022، حسب التقرير الذي وصف هذا الارتفاع بـ"التطور المقلق للغاية" مع تأكيد وجود المزيد من الحالات غير المسجلة.

وسجل التقرير خلال الفترة بين 7 أكتوبر/تشرين الأول (بدء الحرب الإسرائيلية على غزة) و31 ديسمبر/كانون الأول 2023 ما يقرب من 679 حالة عداء ضد المسلمين، مع تأكيد أنّ الاعتداءات زادت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول في إشارة إلى الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين.

كما أوضح التقرير أن ما يقرب من 90 اعتداء استهدفت أماكن مثل المساجد ومقابر المسلمين والمطاعم، فيما أشار إلى أن 66% من الحالات الموثقة كانت عبارة عن اعتداءات لفظية مثل السب والتهديد والقذف.

وجاء في التقرير الذي أعلنه التحالف في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين في برلين، أن السلطات الألمانية "لا تولي هذه الظاهرة اهتماماً كافياً، بل إنها تنكر وجودها"، إذ إن "الأحزاب الرئيسية تتبنى سياسات الأحزاب اليمينية المتطرفة والمعادية للإسلام والتي زادت شعبيتها".

ومن بين الوقائع التي أشار إليها التقرير محاولة إحراق مسجد في مدينة بوخوم، بعد وضع علامة الصليب المعقوف عليه، وإطلاق النار على باب منزل تقطنه أسرة مسلمة من جار يميني متطرف بولاية ساكسونيا، ودفع امرأة على قضبان قطار في برلين بعد أن سُئلت عما إذا كانت تنتمي إلى حركة حماس.

وأكدت مديرة تحالف مناهضة معاداة الإسلام والمسلمين، ريما هنانو، أن الزيادة الكبيرة في الهجمات والتمييز ضد المسلمين عام 2023 أمر مثير للقلق، حسب التقرير، وقالت: "لم تكن الشوارع أو الحافلات أو المساجد منذ فترة طويلة أماكن آمنة للمسلمين أو الذين يُنظر إليهم على أنهم مسلمون".

وأشارت هنانو إلى أن العنصرية ضد المسلمين باتت مقبولة اجتماعياً أكثر من أي وقت مضى، ووجدت مكاناً لها في المجتمع.​​​​​​​

صعود اليمين المتطرف

وأعربت هيئات مدنية في ألمانيا عن قلقها الواضح إزاء فوز أحزاب يمينية متطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، متخوفة من أن يؤجج ذلك العنصرية في المجتمع الألماني.

جاء ذلك إثر تراجع نسبة الأصوات التي فاز بها "الحزب الديمقراطي الاشتراكي" بزعامة المستشار أولاف شولتز، وشركاؤه في الائتلاف، في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت في التاسع من يونيو/حزيران الجاري.

في المقابل، زاد حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف حصته من الأصوات، إذ احتل المركز الثاني بنسبة 16%، ما أثار مخاوف بشأن "مستقبل الديمقراطية".

وقالت مجموعة "منظمات ألمانيا الجديدة"، التي تضم نحو 200 نادٍ ومنظمة في جميع أنحاء ألمانيا، إن "الخوف من تزايد الهجمات العنصرية والمعادية للسامية في ألمانيا كبير للغاية في مجتمعاتنا، فيما نرى تزايداً في التوجهات اليمينية".

وكانت الخطط السرية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" قد أدت إلى طرد جماعي للمهاجرين غير النظاميين، وفق وثائق جرى الكشف عنها أواخر فبراير/شباط الماضي، ما اعكس زيادة في المخاوف من تأجيج العنصرية في ألمانيا.

وبعد الكشف عن هذه الوثائق، خرج مئات الآلاف من الأشخاص إلى الشوارع للاحتجاج على "حزب البديل من أجل ألمانيا"، ودعوا السياسيين إلى اتخاذ موقف أقوى ضد الدعاية العنصرية والمعادية للأجانب التي يمارسها المتطرفون اليمينيون.

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي الأخيرة، في صعودها إلى المراكز الأولى وبخاصة في فرنسا وإيطاليا والنمسا.