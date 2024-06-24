سياسة
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غالانت يبحث في واشنطن مرحلة ثالثة من الحرب.. ونتنياهو: نلتزم مقترح بايدن
بحث وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والمبعوث الأمريكي عاموس هوكشتاين، الاثنين، الانتقال إلى "المرحلة الثالثة" من الحرب على غزة، فيما زعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، التزام مقترح الرئيس الأمريكي بشأن التوصل إلى صفقة  مع حماس.
غالانت يبحث في واشنطن مرحلة ثالثة من الحرب.. ونتنياهو: نلتزم مقترح بايدن
وزير الدفاع الإسرائيلي يبحث مع المبعوث الأمريكي في واشنطن المرحلة الثالثة من الحرب على غزة / صورة: AFP
24 يونيو 2024

ويجري غالانت زيارة إلى واشنطن غير معلنة المدة، بدأها الأحد. ونقلت وزارة الدفاع الإسرائيلية في بيان قوله إن "الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة سيكون له تأثير على جميع القطاعات، وإسرائيل تستعد لكل الاحتمالات العسكرية والسياسية".

وتعني المرحلة الثالثة، وفق تصريحات سابقة لمسؤولين إسرائيليين، الانتقال من القصف المكثف (العشوائي) إلى القصف المستهدف، فيما تتضمن المرحلة الحالية معارك برية بدأت في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وحسب البيان، تناول وزير الدفاع الإسرائيلي مع المبعوث الأمريكي "الإجراءات الواجب اتخاذها للوصول إلى وضع يسمح بعودة سكان الشمال (إسرائيل) إلى منازلهم"، كما شدد غالانت على "التزامه تغيير الوضع الأمني في المنطقة الحدودية"، في إشارة إلى وقف الهجمات من لبنان.

وأضاف غالانت: "سأناقش مع وزير الخارجية الأمريكي (أنتوني بلينكن) الانتقال إلى المرحلة الثالثة من القتال في قطاع غزة، وتداعيات ذلك على الشرق الأوسط برمته" ، حسب المصدر ذاته.

ولليوم الثاني، يزور وزير الدفاع الإسرائيلي واشنطن لإجراء مباحثات مع مسؤولين في إدارة بايدن دون الإعلان عن جدول زمني للزيارة. وتأتي الزيارة في وقت تخيم فيه توترات على العلاقات بين الحليفتين الولايات المتحدة وإسرائيل.

في سياق متصل، زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التزام تل أبيب مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن التوصل إلى صفقة تبادل أسرى ومحتجزين مع حركة حماس، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال كلمته، الاثنين، أمام الهيئة العامة للكنيست (البرلمان)، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، ليتراجع بذلك عن تصريحات سابقة تحدث فيها عن "صفقة جزئية" لاستعادة المحتجزين واستئناف الحرب.

وقال نتنياهو: "أعد بثلاثة أشياء، الأولى أننا لن ننهي الحرب (على غزة) حتى نعيد جميع المختطفين الأحياء والأموات، ونحن ملتزمون المقترح الإسرائيلي الذي رحب به بايدن".

ونهاية مايو/أيار ادعى بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحاً لاتفاق من 3 مراحل يشمل "تبادلاً للأسرى" بأول مرحلتين، و"إدامة وقف إطلاق النار" بالمرحلة الثانية، و"إعادة إعمار غزة" بالمرحلة الثالثة، وهو ما وافقت عليه حماس وتبناه مجلس الأمن، ورفضه نتنياهو.

وأضاف نتنياهو في كلمته: "الأمر الثاني لا يتعارض مع الأول: لن ننهي الحرب حتى نقضي على حماس ونعيد سكان الشمال والجنوب". وتابع: "أما الأمر الثالث: فبأي ثمن وبأي شكل من الأشكال، سنحبط أهداف إيران لتدميرنا".

وبزعمه التزام مقترح بايدن، يكون نتنياهو قد تراجع عن تصريحاته للقناة 14 الخاصة المقربة منه، مساء الأحد، بأنه مستعد لصفقة جزئية يستعيد بها بعض الأسرى المحتجزين بغزة، مؤكداً ضرورة استئناف الحرب بعد الهدنة لاستكمال أهدافها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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