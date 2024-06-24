سياسة
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بعد صعوده أوروبياً.. العدالة والتنمية التركي يؤكد نضاله ضد اليمين المتطرف
أكد حزب العدالة والتنمية التركي، اليوم الاثنين، أن تركيا ستواصل نضالها ضد اليمين المتطرف في أوروبا وعلى أعلى المستويات، وذلك تعليقاً على تصدر الأحزاب اليمينية المتطرفة في انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخراً.
بعد صعوده أوروبياً.. العدالة والتنمية التركي يؤكد نضاله ضد اليمين المتطرف
عمر جليك خلال مؤتمر صحفي في العاصمة أنقرة / صورة: AA
24 يونيو 2024

وقال عمر جليك، نائب رئيس الحزب، في تصريحات أدلى بها للصحفيين في العاصمة أنقرة: "إن اليمين المتطرف يلقي خطابات حول مجموعة واسعة من المواضيع، مثل العداء تجاه تركيا والإسلام والاتحاد الأوروبي والديمقراطية".

وأضاف جليك أن اليمين المتطرف قد يضع أوروبا وجهاً لوجه مع بعض الصراعات في الماضي، مؤكداً أن هذا يشكل خطراً كبيراً، فيما لفت جليك إلى أن اليمين المتطرف في أوروبا لديه أجندة كبيرة فيما يتعلق بالعداء للإسلام ولتركيا.

وبيّن أن الذين يؤمنون بقيم حقوق الإنسان والديمقراطية والمدافعين عن القيم السياسية والقانونية والإنسانية الأساسية بحاجة إلى النضال معاً ضد اليمين المتطرف.

وأكد جيليك أن تركيا ستواصل نضالها ضد اليمين المتطرف في الآليات الأساسية التي تشارك بها، وبخاصة المجلس الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وقال: "إن حزب العدالة والتنمية سيواصل السعي للنضال معاً من خلال الاجتماع مع جميع الأحزاب في أوروبا التي يمكنه التعاون معها بشأن هذه القضية".

وحققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي مؤخراً، في صعودها إلى المراكز الأولى وبخاصة في فرنسا وإيطاليا والنمسا، وفقاً للنتائج الأولية والاستطلاعات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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