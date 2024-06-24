وقال فيدان، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة "هابر ترك": "نواجه خطراً كبيراً من تفاقم الوضع في المنطقة... والآن، خاصة مع صعود لبنان إلى الواجهة، وتهديد السياسيين في لبنان لقبرص اليونانية".

وأضاف فيدان: "حذرنا السياسيين في أوروبا والمنطقة منذ البداية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة قبرص اليونانية من تحولها إلى مركز للعمليات".

وأفاد الوزير التركي بأنه "في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وبعد العملية الإسرائيلية الأولى (في غزة)، رأينا في التقارير الاستخباراتية أن إدارة قبرص اليونانية أصبحت قاعدة عمليات تستخدمها بعض الدول، خاصة في العمليات ضد غزة".

وأضاف فيدان أنه عندما حذرت أنقرة من خطر تحول قبرص اليونانية إلى "قاعدة عمليات"، أعلنت بعض الدول "فجأة (أن قبرص اليونانية) قاعدة لوجيستية من أجل غزة... لكنها تحولت بعد ذلك إلى نشاط يؤكد أنها قاعدة عسكرية".

ودعا الوزير التركي إدارة قبرص اليونانية إلى "الابتعاد عما يحدث"، قائلاً: "إن استخدام هذا المكان والجزر اليونانية لعمليات في الشرق الأوسط لن يساعد جنوب قبرص أو اليونان".