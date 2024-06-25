وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين، أمس الاثنين: "عليكم أن تسألوا زملائي من المتحدثين الصحفيين في أوروبا، وخصوصاً في واشنطن، لماذا تقتل حكوماتهم الأطفال الروس؟"، مؤكداً أن "تورط الولايات المتحدة في القتال، الذي يؤدي إلى مقتل مواطنين روس مسالمين، لا بد أن تكون له عواقب.. أي منها بالضبط؟ سيخبرنا الوقت بهذا".

وقُتل طفلان على الأقل في الهجوم على سيفاستوبول يوم الأحد، وفقاً لمسؤولين روس. وشوهد الناس وهُم يركضون من شاطئ بالقرب من سيفاستوبول، ونُقل بعض الجرحى على كراسي الشاطئ. ولم تعلّق كييف على الهجوم لكنها تنفي استهداف المدنيين.

وقالت روسيا إنّ الولايات المتحدة زوّدتها بالأسلحة، وحدد الجيش الأمريكي الهدف وقدم البيانات، واستدعت وزارة الخارجية الروسية السفيرة الأمريكية لين تريسي وأبلغتها أن واشنطن "تشنّ حرباً هجينة على روسيا وأصبحت في الواقع طرفاً في الصراع... سيتبع ذلك بالتأكيد إجراءات انتقامية".

ونقل المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر للصحفيين عن تريسي قولها إنّ واشنطن تأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين، وإنها توفر أسلحة لأوكرانيا حتى تتمكن من الدفاع عن سيادة أراضيها التي تتضمن شبه جزيرة القرم، فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) الميجور تشارلي ديتز إنّ "أوكرانيا تتخذ بنفسها قرارات الاستهداف وتنفذ عملياتها العسكرية بنفسها".

وصرح مسؤول أمريكي في وقت لاحق بأن أوكرانيا لا تستهدف المدنيين. وأضاف أنه يبدو أن الروس تمكنوا من اعتراض الصاروخ أتاكمز الذي كان يستهدف منصة لإطلاق الصواريخ، وانفجر الصاروخ وتساقطت شظاياه على الشاطئ.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، وتشترط لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.