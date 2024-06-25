سياسة
3 دقيقة قراءة
في اتفاق ينهي سجنه.. مؤسس ويكيليكس يقر بالذنب في تهمة التجسس الأمريكية
من المنتظر أن يُقِر مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، غداً الأربعاء، بأنه مذنب في ما يتعلق بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، في اتفاق سينهي سجنه في بريطانيا ويسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا، مُنهياً ملحمة قانونية استمرت 14 عاماً.
في اتفاق ينهي سجنه.. مؤسس ويكيليكس يقر بالذنب في تهمة التجسس الأمريكية
مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج يحمل مستنداً في 25 يونيو/حزيران 2024. / صورة: Reuters
25 يونيو 2024

ووافق أسانج (52 عاماً) على الإقرار بالذنب في تهمة جنائية واحدة بالتآمر للحصول على وثائق سرية خاصة بالدفاع الوطني الأمريكي ونشرها، حسب ملفات أودعت في المحكمة الجزئية الأمريكية لجزر ماريانا الشمالية.

ومن المقرر الحكم عليه بالسجن 62 شهراً، قضاها بالفعل، في جلسة استماع في جزيرة سايبان الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي غداً الأربعاء. واختيرت الجزيرة الواقعة بالمحيط الهادي والتابعة للولايات المتحدة، حسب ممثلي الادعاء، لقربها من أستراليا ورفض أسانج السفر إلى البر الرئيسي للولايات المتحدة.

وذكر موقع ويكيليكس في بيان نُشر على منصة إكس أن أسانج غادر سجن بيلمارش في بريطانيا، أمس الاثنين، قبل أن تفرج عنه المحكمة العليا بكفالة، مشيراً إلى أن "ذلك نتيجة لحملة عالمية شارك فيها منظمون على مستوى القواعد الشعبية وناشطون في مجال حرية الصحافة ومشرعون وقادة من مختلف الأطياف السياسية وصولاً إلى الأمم المتحدة"، موضحاً أن أسانج سيعود إلى أستراليا بعد جلسة الاستماع.

وأظهر مقطع مصور نشره موقع ويكيليكس على منصة إكس أسانج وهو يرتدي قميصاً أزرق وسروال جينز، يوقع وثيقة قبل أن يستقل طائرة خاصة عليها علامات شركة فيستا جيت لتأجير الطائرات.

وكتبت زوجته ستيلا أسانج في منشور على منصة إكس: "جوليان حر طليق !!!!!"، مضيفة أن "الكلمات لا يمكنها التعبير عن امتناننا الكبير لكم، نعم أنتم الذين حشدتم الجهود جميعاً لسنوات وسنوات لتحقيق ذلك".

وكانت الحكومة الأسترالية برئاسة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز تضغط من أجل إطلاق سراح أسانج، لكنها أحجمت عن التعليق على الإجراءات القانونية في أثناء استمرارها، فيما يقول عديد من المدافعين عن حرية الصحافة إن توجيه اتهام جنائي إلى أسانج يمثل تهديداً لحرية التعبير.

ونشر موقع ويكيليكس في عام 2010 مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأمريكية السرية حول حروب واشنطن في أفغانستان والعراق، في أكبر اختراق أمني من نوعه في التاريخ العسكري الأمريكي، إلى جانب مجموعات من البرقيات الدبلوماسية.

وكان أسانج قد أُدين خلال عهد إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب بشأن نشر موقع ويكيليكس الوثائق الأمريكية السرية، التي سربتها محللة المخابرات العسكرية الأمريكية السابقة تشيلسي مانينغ وخضعت للمحاكمة أيضاً بموجب قانون التجسس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us