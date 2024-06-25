ولم يذكر زيلينسكي، الذي كان يتحدث في خطابه المسائي المصور أمس الاثنين، أي سبب لإقالته. وأعلن أن البريجادير جنرال أندريه هناتوف سيحل محل سودول في المنصب الذي تتضمن مهامه التخطيط الاستراتيجي للعمليات.

وجاءت إقالة سودول في أعقاب نشر رسالة من بوهدان كروتيفيتش، رئيس كتيبة آزوف التي تحظى بالاحترام في أوكرانيا، قال فيها إن أفعال سودول أدت إلى انتكاسات عسكرية خطيرة.

وقال كروتيفيتش في منشور على تطبيق تليغرام، لم يذكر فيه سودول بالاسم، إنّ هناك جنرالاً "قتل جنوداً أوكرانيين أكثر من أي جنرال روسي". وكتب: "ما يهمني هو أن قادة الكتائب والألوية القتالية يحاكمون على خسارة مركز مراقبة، لكن لا يحاكَم جنرال لفقدان مناطق وعشرات المدن وآلاف الجنود".

وقالت صحيفة أوكراينسكا برافدا الإلكترونية، نقلاً عن تقرير مسرّب، إنه جرى تقديم شكوى جنائية بشأن سودول، الذي رُقي في وقت سابق من العام. وقالت إن كروتيفيتش مستعدّ للشهادة ضده.

وكان هناتوف يشغل منصب نائب قائد المسرح الجنوبي للعمليات منذ عام 2022، ولعب دوراً رائداً في استعادة جزء كبير من منطقة خيرسون الجنوبية من الغزاة الروس.

وفي ربيع عام 2023 قاد الدفاع عن باخموت في شرق أوكرانيا، وهي المدينة التي سقطت في نهاية المطاف في أيدي القوات الروسية بعد أشهر عديدة من المعارك الضارية.

وفي 24 فبراير/شباط 2022 أطلقت روسيا عملية عسكرية بأوكرانيا، واشترطت لإنهائها "تخلّي" كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، ما دفع عواصم في مقدمتها واشنطن إلى فرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو.