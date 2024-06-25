وأضاف فيدان خلال لقاء أجرته معه قناة خبر تورك التركية، أمس الاثنين، أن أهم شيء حققته تركيا وروسيا في الشأن السوري هو وقف القتال بين النظام والمعارضة، موضحاً: "ما نريده هو أن يستغل النظام السوري بعقلانيةٍ هذه الفترة من حالة عدم الصراع، هذه الفترة من الهدوء، وأن يستغل كل هذه السنوات كفرصة لحل مشكلاته الدستورية، وتحقيق السلام مع معارضيه".

ودعا النظامَ السوريَّ إلى انتهاز فرصة الهدوء بغية "إعادة الملايين من السوريين الذين فروا إلى الخارج أو غادروا أو هاجروا من جديد ليُعيدوا بناء بلادهم وينعشوا اقتصادها"، مستدركاً: "إلا أننا من هنا لا نرى أنه (النظام) يستفيد من ذلك بما فيه الكفاية".

وبخصوص الحرب على غزة، قال فيدان إن "النظام الإسرائيلي بقيادة حكومة بنيامين نتنياهو ينتهج سياسة تستخدم حماس ذريعةً من أجل القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية بالكامل وإضفاء الشرعية على الاحتلال المستمر منذ سنوات طويلة ومأسسته"، محذراً من خطر توسع الحرب في المنطقة، وأكد أن هذا الخطر سيستمر ما دامت إسرائيل مستمرة في ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشار في هذا الإطار إلى التصعيد الحاصل على الجبهة اللبنانية-الإسرائيلية، ودخول جماعة الحوثي اليمنية على الخط في البحر الأحمر، مؤكداً أن المواجهات التي تجري حالياً بحدة منخفضة بين إسرائيل وحزب الله في المنطقة قد تتحول إلى حرب كبرى تنخرط فيها أطراف أخرى.

ولفت فيدان إلى إجراء طلعات جوية استخباراتية وعسكرية انطلاقاً من قبرص الرومية تجاه قطاع غزة باستمرار، مضيفاً: "عندما طرحنا هذا الأمر أعلنوا فجأة أن المكان قاعدة لوجستية بشأن غزة"، ولفت إلى أن ذلك "نشاط يخفي وضعها بوصفها قاعدة عسكرية"، مشيراً إلى أن استخدام قبرص الرومية أو الجزر اليونانية لتنفيذ عمليات عسكرية بالشرق الأوسط لن يعود بالفائدة على من الجانبين.