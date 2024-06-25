وبحسب الوزارة، قال غالانت لبلينكن: "عيون أعدائنا وأصدقائنا على حد سواء تتجه نحو العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. يجب أن نحلّ الخلافات بيننا بسرعة ونقف معاً، هكذا سنحقق أهدافنا ونُضعِف أعداءنا". وأضافت: "ناقش غالانت ضرورة ممارسة مزيد من الضغوط على حماس من أجل ضمان عودة الرهائن المحَتجزين في غزة، كما ناقش أهمية تعزيز بديل لها لحكم قطاع غزة".

وتابعت وزارة الدفاع الإسرائيلية: "كما طرح الوزير (غالانت) السبل الممكنة لتغيير الوضع الأمني ​​في الساحة الشمالية (على الحدود مع جنوب لبنان)"، وشدّد على "أهمية وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل في هذه المهمة، وتأثير ذلك في تصرفات حزب الله وإيران (الداعمة للحزب)".

من جانبه قال متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في تصريح منفصل، إن الجانبين "بحثا خلال اللقاء الجهود المتواصلة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، بما يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن ويخفّف معاناة الشعب الفلسطيني".

"لا يمكن تدمير حماس"

في السياق نفسه قال المستشار الإسرائيلي الرفيع تساحي هنغبي اليوم الثلاثاء، إن "بلاده تناقش مع أمريكا كيف يمكن للأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية إيجاد بديل لحكم حماس"، وفق رويترز.

كما رأى أنه لا يمكن هزيمة حماس كفكرة، لافتاً إلى أن هذا الأمر يتطلب تشكيل قيادة محلية لتحلّ مكانها في القطاع، وقال: "نناقش فكرة أن نعتمد على فلسطينيين محليين لإدارة غزة، بعد تطهير القطاع من حماس"، وفق تعبيره.

كذلك أكّد أن "القوات الإسرائيلية تقاتل من أجل استعادة المحتجزين من غزة"، لكنه أوضح في الوقت عينه أنه "يجب تحقيق أهداف الحرب التي أعلنها سابقاً رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لمنع تكرار ما حدث في السابع من أكتوبر/تشرين الأول"، في إشارة إلى القضاء على حماس عسكرياً.

ومنذ أول خطاب له بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حدّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدفين رئيسيين لحربه التي أعلنها: محو كل وجود لحركة حماس في القطاع، والإفراج عن المحتجَزين لديها.