سياسة
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حماس تنفي تقارير حول خطط لنقل مكتبها السياسي إلى العراق
نفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، أمس الاثنين، تقارير إعلامية تزعم أن الحركة تخطط لنقل مكتبها من قطر إلى العراق، وفقاً لتصريح نشره القيادي بحماس عبر قناته في تليغرام ردَاً على تقرير لصحيفة ذا ناشيونال بهذا الشأن.
حماس تنفي تقارير حول خطط لنقل مكتبها السياسي إلى العراق
عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق ينفي تقارير إعلامية تزعم أن الحركة تخطط لمغادرة قطر والتوجه إلى العراق. / صورة: AA
25 يونيو 2024

وكانت صحيفة ذا ناشيونال ذكرت أن حماس تخطط لمغادرة قطر متوجهة إلى العراق، زاعمة تزايد الضغوط على القادة السياسيين للحركة من الدوحة والولايات المتحدة لإظهار مرونة أكبر في المحادثات من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وادّعت الصحيفة أن مصادر -لم تذكرها- أبلغتها أن الحكومة العراقية وافقت على هذه الخطوة الشهر الماضي، مضيفة أن إيران ستكون مسؤولة عن حماية قيادات حماس ومكاتبها وأفرادها في بغداد.

وزعمت الصحيفة أن "هذه الخطوة قد ناقشها الشهر الماضي رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وممثلون عن الحكومتين العراقية والإيرانية. وأكد هذه المحادثات نائب عراقي كبير وزعيم حزب سياسي له علاقات وثيقة مع جماعة مسلحة مدعومة من إيران".

كما ادّعت الصحيفة أن النائب العراقي قال لها إن "هذه الخطوة المحتملة راجعها بشكل منفصل الشهر الماضي هنية ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اللذان تحدثا عبر الهاتف".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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