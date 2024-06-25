سياسة
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المحكمة الإسرائيلية العليا: لا سبيل لإعفاء المتدينين من التجنيد
قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، اليوم الثلاثاء، وجوب تجنيد المتدينين اليهود في الجيش وعدم حصول المدارس الدينية على تمويل حكومي إذا لم يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية.
المحكمة الإسرائيلية العليا: لا سبيل لإعفاء المتدينين من التجنيد
المحكمة العليا الإسرائيلية تقرر بالإجماع وجوب تجنيد المتدينين اليهود في الجيش. / صورة: AFP
25 يونيو 2024

وأفادت هيئة البث العبرية بأن المحكمة قضت "بالإجماع بهيئة من 9 قضاة أنه لا يوجد إطار قانوني يسمح بعدم تجنيد طلاب المدارس الدينية في الجيش الإسرائيلي"، مضيفة: "كما قررت المحكمة أنه في حالة عدم و جود إطار قانوني للإعفاء من التجنيد، لا يمكن الاستمرار في تحويل أموال الدعم إلى المدارس الدينية وللطلاب الذين لم يحصلوا على إعفاء أو الذين لم تؤجَّل خدمتهم العسكرية".

كان الحكم قد صدر رداً على قائمة طويلة من الالتماسات المقدمة التي تطالب بتجنيد طلاب المدارس الدينية أسوة بغيرهم من الإسرائيليين، وسحب الميزانيات من المؤسسات التي لا يجند طلابها، فيما تشير تقديرات مراقبين إلى أن قرار المحكمة سيكون له تأثير في حكومة رئيس الوزراء نتنياهو التي تضمّ أكبر حزبين دينيين وتسعى لتمرير قانون في الكنيست لمنح المتدينين إعفاءات.

وعلّق زعيم حزب إسرائيل بيتنا اليميني المعارض أفيغدور ليبرمان في منشور على منصة إكس قائلاً: "بعد سنوات من التشهير ومحاولات التوصل إلى تسويات وتفاهمات، اتخذت المحكمة العليا قراراً ينصف الجمهور الذي يتحمّل العبء"، مضيفاً: "أهنّئ المحكمة العليا على هذا القرار، فهو خطوة مهمة على طريق التغيير التاريخي".

من جانبه قال زعيم حزب شاس الحاخام أرييه درعي، في بيان، تعليقاً على قرار المحكمة العليا: "لا توجد قوة في العالم ستمنع شعب إسرائيل من دراسة التوراة، ومن حاول ذلك في الماضي فقد فشل فشلاً ذريعاً"، مضيفاً: "لن يؤدي أي حكم تعسفي إلى إلغاء جمعيات طلاب التوراة في أرض إسرائيل".

أما وزير البناء والإسكان الحاخام يتسحاق جولدكنوبف من حزب يهدوت هتوراه فقال في منشور على منصة إكس: "إنه قرار متوقع ومؤسف ومخيب للآمال للغاية"، مضيفاً: "لقد أُنشئت دولة إسرائيل لتكون موطناً للشعب اليهودي الذي تعتبر توراته أساس وجوده. التوراة المقدسة سوف تنتصر".

ومنذ 2017 فشلت الحكومات المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي بشأن تجنيد "الحريديم"، بعد أن ألغت المحكمة العليا قانوناً شُرّع عام 2015 وقضى بإعفائهم من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمسّ بـ"مبدأ المساواة".

ويشكّل المتدينون اليهود نحو 13% من عدد سكان إسرائيل البالغ قرابة 9.7 مليون نسمة، وهم لا يخدمون في الجيش، ويقولون إنهم يكرّسون حياتهم لدراسة التوراة.

ويُلزم القانون كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق 18 عاماً الخدمة العسكرية، ولطالما أثار استثناء "الحريديم" من الخدمة جدلاً طوال العقود الماضية، لكن تخلّفهم عن الخدمة العسكرية بالتزامن مع الحرب المتواصلة على غزة وخسائر الجيش الإسرائيلي زاد حدة الجدل، إذ تطالب أحزاب علمانية المتدينين بالمشاركة في "تحمّل أعباء الحرب".

وتواصل إسرائيل حربها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، رغم قرارَي مجلس الأمن الدولي بوقفها فوراً، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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