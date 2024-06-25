وذكرت مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان، تطرق في اتصال هاتفي مع بوتين إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في منطقة داغستان في روسيا، وأكّد وقوف تركيا في وجه كل أشكال الإرهاب، وأدان تلك الهجمات القائمة على الكراهية.

كما تقدّم الرئيس التركي بالتعازي للشعب الروسي في الضحايا، وبأمنيات الشفاء العاجل للمصابين، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء جميع النزاعات في المنطقة.

والأحد الماضي، قُتل 20 شرطياً وعدد من المدنيين بينهم كاهن، وأُصيب 46 شخصاً، في هجمات مسلحة على كنيس يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين ونقطة تفتيش للشرطة، في داغستان بإقليم شمال القوقاز بروسيا.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن "المسلحين الذين نفَّذوا الهجمات هم من أنصار منظمة إرهابية دولية"، لم يسمِّها، فيما أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب مقتل مهاجمَين اثنين في ديربنت، في حين أعلنت وزارة الداخلية الروسية مقتل 4 آخرين في محج قلعة.

جاء الهجوم بعد ثلاثة أشهر على مقتل 145 شخصاً في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، استهدف قاعة للموسيقى بالقرب من موسكو، وكان أسوأ هجوم من نوعه تشهده روسيا منذ أعوام.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سلطات إنفاذ القانون القول إن من بين المهاجمين اثنين من أبناء رئيس منطقة سرجوكالا وسط داغستان، وإن المحققين احتجزوهما.