سياسة
2 دقيقة قراءة
أردوغان يعزّي بوتين والشعب الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي في داغستان
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي على كنيس يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين ونقطة تفتيش للشرطة، الأحد الماضي، في داغستان بإقليم شمال القوقاز بروسيا.
أردوغان يعزّي بوتين والشعب الروسي بضحايا الهجوم الإرهابي في داغستان
أردوغان يعزّي بوتين بضحايا الهجوم الإرهابي في داغستان / صورة: Getty Images
25 يونيو 2024

وذكرت مديرية الاتصالات بالرئاسة التركية، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان، تطرق في اتصال هاتفي مع بوتين إلى الهجمات الإرهابية التي وقعت في منطقة داغستان في روسيا، وأكّد وقوف تركيا في وجه كل أشكال الإرهاب، وأدان تلك الهجمات القائمة على الكراهية.

كما تقدّم الرئيس التركي بالتعازي للشعب الروسي في الضحايا، وبأمنيات الشفاء العاجل للمصابين، مشيراً إلى أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء جميع النزاعات في المنطقة.

والأحد الماضي، قُتل 20 شرطياً وعدد من المدنيين بينهم كاهن، وأُصيب 46 شخصاً، في هجمات مسلحة على كنيس يهودي وكنيستين أرثوذكسيتين ونقطة تفتيش للشرطة، في داغستان بإقليم شمال القوقاز بروسيا.

ونقلت وكالة تاس الرسمية للأنباء عن مصدر أمني قوله إن "المسلحين الذين نفَّذوا الهجمات هم من أنصار منظمة إرهابية دولية"، لم يسمِّها، فيما أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة الإرهاب مقتل مهاجمَين اثنين في ديربنت، في حين أعلنت وزارة الداخلية الروسية مقتل 4 آخرين في محج قلعة.

جاء الهجوم بعد ثلاثة أشهر على مقتل 145 شخصاً في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه، استهدف قاعة للموسيقى بالقرب من موسكو، وكان أسوأ هجوم من نوعه تشهده روسيا منذ أعوام.

ونقلت وسائل إعلام روسية رسمية عن سلطات إنفاذ القانون القول إن من بين المهاجمين اثنين من أبناء رئيس منطقة سرجوكالا وسط داغستان، وإن المحققين احتجزوهما.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
تفاصيل الضربة الأمريكية المفاجئة على إيران.. الخداع والسرية في "مطرقة منتصف الليل"
إيران تستهدف قواعد أمريكية في قطر والعراق.. الدوحة تدين "انتهاك سيادتها" وتحتفظ بحق الرد
أمين عام الناتو يحذّر من امتلاك إيران للسلاح النووي وسط التصعيد العسكري مع إسرائيل
بعثة للأمم المتحدة: بعض هجمات إسرائيل على إيران قد تخالف مبادئ القانون الدولي
تل أبيب تعلن اعتقال إسرائيلي يعمل لصالح طهران وإيران توقف جاسوساً "أوروبياً" يعمل لصالح الاحتلال
إيران تلوّح بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد غارات أمريكية على منشآتها النووية
الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتوقع أضراراً جسيمة في منشأة فوردو الإيرانية بعد القصف الأمريكي
روسيا تعلن إسقاط 16 مسيّرة أوكرانية.. وكييف تتهم موسكو بقتل مدنيين إثر هجمات بالصواريخ
ترمب يخالف إدارته ويعلن نجاح الضربات على إيران ويناقش مع ستارمر إعادة طهران إلى المفاوضات
عراقجي يؤكد من موسكو حق إيران في الدفاع عن نفسها ويعقد مباحثات "حاسمة" مع بوتين
هجوم صاروخي جديد على تل أبيب.. ونتنياهو يتحدث عن حصيلة القتلى الإسرائيليين
إسرائيل تهاجم أهدافاً إيرانية جديدة.. وطهران تُسقط مسيّرة وتدين عدوان واشنطن على أراضيها بمجلس الأمن
دول عربية تُدين العدوان الأمريكي على إيران وتطالب بوقف التصعيد
"إعلان إسطنبول".. دعم موحَّد لإيران وفلسطين وسوريا ورفض شامل للعدوان الإسرائيلي
إيران تطالب مجلس الأمن بإدانة العدوان الأمريكي وتحمّل واشنطن المسؤولية عن دعم "مجرم حرب"
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us