وقال لابيد في منشور على منصة إكس، الثلاثاء: "لقد تحدثت المحكمة العليا هذا الصباح، وكانت واضحة وحادة، بما في ذلك القضاة الأكثر تحفظاً: لم يعد هناك استثناء للحريديم".

وأضاف: "ابتداء من هذا الصباح (الثلاثاء)، أصبح تجنيد اليهود المتشددين هو القانون، وعدم تطبيقه خيانة لجنود الجيش الإسرائيلي". وتابع: "ولت الأيام التي يوجد فيها من يصرخ، سنموت ولن نجند، وانتهى التمييز بين الدم والدم".

وأشار لابيد إلى أن تل أبيب "في حرب على سبع جبهات (لم يسمها)، والجيش الإسرائيلي ليس لديه ما يكفي من الجنود، وإذا لم نقاتل معاً فسوف نموت معاً".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية بالإجماع، وجوب تجنيد المتدينين اليهود في الجيش، وعدم حصول المدارس الدينية على تمويل حكومي إذا لم يلتحق طلابها بالخدمة العسكرية، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.

وجاء القرار استجابة للعديد من الالتماسات المطالبة بتجنيد طلاب المدارس الدينية أسوة بغيرهم من الإسرائيليين، وسحب الميزانيات من المؤسسات التي لا يجند طلابها.