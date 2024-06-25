سياسة
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المفوضية الأوروبية تتهم مايكروسوفت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار
اتهمت المفوضية الأوروبية، شركة مايكروسوفت الأمريكية بـ"انتهاك التعليمات الخاصة بمكافحة الاحتكار"، بسبب دمج تطبيق التراسل والاتصال المرئي Teams مع منتجها Office على نحو مسيء.
المفوضية الأوروبية تتهم مايكروسوفت بانتهاك قواعد مكافحة الاحتكار
المفوضية الأوروبية تفتح تحقيقاً في انتهاك مايكروسوفت تعليمات مكافحة الاحتكار / صورة: Reuters Archive
25 يونيو 2024

وأفادت المفوضية في بيان اليوم الثلاثاء، بأنها تشتبه في أن مايكروسوفت ربطت تطبيق التراسل Teams، مع منتجيها المخصصين للشركات، وهما "Microsoft 365" و "Office 365".

وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لسياسة المنافسة في المفوضية مارغريت فيستاجر، في بيان: "نحن قلقون من أن مايكروسوفت تمنح Teams ميزة غير مستحقة على المنافسين، من خلال ربطه بمجموعات الإنتاجية الشهيرة للشركات".

من جانبه، قال رئيس شركة مايكروسوفت براد سميث في بيان معد مسبقاً: "نقدر الوضوح الإضافي الذي قدمته المفوضية اليوم، وسنعمل على إيجاد حلول لمعالجة المخاوف المتبقية لديها، بعد فصل "تيمز" واتخاذ خطوات التشغيل البيني الأولية".

وأجرت مايكروسوفت بعض التغييرات العام الماضي، في محاولة لتجنّب العقوبة، بما في ذلك تقديم حزم البرامج من دون Teams للعملاء الأوروبيين.

لكن المفوضية قالت اليوم، إن التغييرات ليست كافية لمعالجة مخاوفها وإنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود "لاستعادة المنافسة". وفي أبريل/نيسان الماضي، منحت الشركة لعملائها في جميع أنحاء العالم خيار الحصول على Microsoft 365 وOffice 365 دون الحاجة إلى Teams.

وفتحت المفوضية تحقيقها في يوليو/تموز 2023 بعد أن تقدمت شركة Slack Technologies المنافسة، التي تصنع برامج المراسلة الشائعة في مكان العمل، بشكوى إلى بروكسل. كما تقدمت شركة ثانية، وهي شركة Alfaview لتصنيع برامج مؤتمرات الفيديو، بشكوى ثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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