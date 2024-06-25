سياسة
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فيدان يجتمع مع نظيريه الروماني والبولندي لمناقشة حرب غزة والأمن بأوروبا
يجري وزير الخارجية التركي هاكان فيدان غداً الأربعاء، زيارة إلى بولندا للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية "عملية التعاون الثلاثي بين تركيا وبولندا ورومانيا".
فيدان يجتمع مع نظيريه الروماني والبولندي لمناقشة حرب غزة والأمن بأوروبا
فيدان يلتقى وزراء خارجية رومانيا وبولندا ويناقش حرب غزة والأمن في أوروبا / صورة: AA
25 يونيو 2024

وبحسب مصادر دبلوماسية تركية، سيبحث المشاركون في الاجتماع المزمع عقده في وارسو الأربعاء 26 يونيو/حزيران الجاري، الخطوات الممكن اتخاذها لتطوير العلاقات بين البلدان الثلاثة.

ومن المقرر أن يتناول المسؤولون خلال الاجتماع المرتقب الاستعدادات لقمة رؤساء دول وحكومات حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي ستعقد في واشنطن بين 9-11 يوليو/تموز المقبل، والتحديات الأمنية الراهنة في المنطقة المتاخمة للناتو.

وسيتبادل المسؤولون وجهات النظر حول الحرب الروسية الأوكرانية والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة. وسيشدد فيدان، خلال الاجتماع على ضرورة إزالة العقوبات والقيود والعقبات في مجال الصناعات الدفاعية بشكل كامل، وفق المصادر الدبلوماسية.

وذكرت المصادر أن الوزير التركي سيؤكد خلال الاجتماع على وجوب زيادة إسهامات الناتو في الجهود الدولية في الحرب الشاملة ضد الإرهاب.

وعام 2012 تأسست آلية للتشاور "السياسي-العسكري" بين الدول الثلاث باقتراح من رومانيا، وانعقدت أولى المشاورات على مستوى وزراء الخارجية في وارسو عام 2016. واستضافت تركيا الاجتماع الثلاثي الأخير لوزراء الخارجية في 27 مايو/أيار 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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