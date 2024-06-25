وقال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، في مداخلة تليفزيونية مع قناة الإخبارية، اليوم الثلاثاء، إن نجاح جهود المنظومة الصحية وقوات أمن الحج تكلل بعدم تسجيل أي أوبئة أو أمراض متفشية، مشدداً على أن الحالة الصحية للحجاج كانت مطمئنة، رغم ارتفاع درجات الحرارة.

وكشف الجلاجل أن المنظومة الصحية بالمملكة تعاملت مع أعداد كبيرة من المتأثرين بالإجهاد الحراري هذا العام، بعضهم لا يزال يتلقى الرعاية حتى الآن، مشيراً إلى وفاة 1301 شخص.

وذكر أن "83% من الوفيات هي لغير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة"، مقدماً لأهاليهم أصدق التعازي والمواساة.

وتابع الوزير أن: "الجهات المختصة بذلت جهوداً كبيرة في التوعية بمخاطر التعرض للإجهاد الحراري والتأكيد على ضرورة تنفيذ إجراءات الوقاية، وقد جرى حصر جميع البلاغات، والتواصل مع ذوي المتوفين، والتعرف عليهم، إذ تطلب ذلك وقتاً نظراً لعدم حمل كثير من المتوفين أي بيانات أو بطاقات تعريفية، وقد جرت الإجراءات اللازمة للتعرف على هوياتهم، ودفنهم وإكرامهم في مكة المكرمة، وصدرت شهادات الوفاة الخاصة بهم".

وأوضح أن الخدمات الصحية المجانية التي تقدمها المملكة للحجيج؛ بدأت حتى قبل وصولهم إلى المملكة، مع البرامج التوعوية عند المنافذ الحدودية الجوية والبحرية والبرية، لافتاً إلى تقديم نحو 1.3 مليون خدمة وقائية شملت الكشف المبكر واللقاحات، وتقديم الرعاية الطبية منذ الوصول.

وشملت الخدمات الصحية المقدمة للحجاج عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية وغسيل الكلى والخدمات الإسعافية التي تجاوزت 30 ألف خدمة، منها 95 عملية نقل إسعافي جوي لتقديم خدمات صحية متقدمة في المدن الطبية بالمملكة، وقد قدمت المنظومة الصحية أكثر من 6500 سرير مجهزة في المشاعر المقدسة، وغرف إجهاد حراري، كما وفّرت تقنيات تتيح إنقاذ المصابين بسرعة وكفاءة عالية.