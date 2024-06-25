ونقلت الصحيفة، أمس الاثنين، عن منظمة "جيشاه" (مسلك)، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية مكرسة لحرية الفلسطينيين في التنقل، قائمة المواد المحظورة، وتشمل القائمة على سبيل المثال، التوابل والحلويات والألعاب.

وذكرت "الغارديان" أن جيش الاحتلال أوعز حينها بإعداد دراسة داخلية خاصة لتحديد الحد الأدنى لعدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الفلسطينيون "لتجنّب سوء التغذية".

وفي عام 2022، وجد تقرير لمنظمة "أوكسفام" الخيرية الدولية أن القيود التي تفرضها إسرائيل على المواد "ذات الاستخدام المزدوج"، بما في ذلك على سبيل المثال مضخات المياه والصرف الصحي، تتجاوز بكثير المعايير الدولية.

وخلصت المنظمة إلى أن "عملية إدراج المواد على أنها ذات استخدام مزدوج تبدو تعسفية وغير شفافة" .

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصبح الحصار على غزة كاملاً. وفرض الاحتلال قيوداً على دخول جميع المواد الغذائية والأساسية والوقود، حتى بات سكان القطاع على شفا مجاعة كارثية.

ونشرت شبكة CNN الأمريكية، بدورها تقريراً عن المواد التي ظلت إسرائيل تحظر دخولها للقطاع ومنها "أجهزة التهوية وأسطوانات الأكسجين وأدوية التخدير وأنظمة تنقية المياه وأجهزة الأشعة السينية والعكازات والتمر وأكياس النوم وأدوية لعلاج السرطان وأقراص تنقية المياه ومستلزمات الأمومة".

وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.