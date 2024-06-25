سياسة
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زوجة نتنياهو: لا أثق بكبار قادة الجيش.. يريدون الانقلاب ضد زوجي
قال إعلام عبري، إن سارة نتنياهو وجّهت اتهامات إلى قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي، بالتخطيط للإطاحة بزوجها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
زوجة نتنياهو: لا أثق بكبار قادة الجيش.. يريدون الانقلاب ضد زوجي
زوجة نتنياهو تتهم قادة الجيش بالنخطيط للانقلاب ضده / صورة: Reuters
25 يونيو 2024

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن سارة نتنياهو تصريحاتها خلال لقاء جمعها الأسبوع الماضي، مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، بأن "قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجي".

وأردفت سارة نتنياهو بالقول إن عدم ثقتها "ليس بالجيش بأكمله وإنما بكبار قادته"، مُصرة، وفق ما جاء بالصحيفة، على أن "قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".

وليست سارة الوحيدة من عائلة نتنياهو التي توجّه الاتهام إلى قادة الجيش، إذ سبقها إلى ذلك ابنها يائير. ففي 17 يونيو/حزيران الجاري، اتهم يائير نتنياهو الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بـ"الخيانة" خلال مواجهة هجمات حركة حماس بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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