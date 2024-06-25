ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، عن سارة نتنياهو تصريحاتها خلال لقاء جمعها الأسبوع الماضي، مع عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة، بأن "قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجي".

وأردفت سارة نتنياهو بالقول إن عدم ثقتها "ليس بالجيش بأكمله وإنما بكبار قادته"، مُصرة، وفق ما جاء بالصحيفة، على أن "قادة الجيش يريدون تنفيذ انقلاب عسكري ضد زوجها".

وليست سارة الوحيدة من عائلة نتنياهو التي توجّه الاتهام إلى قادة الجيش، إذ سبقها إلى ذلك ابنها يائير. ففي 17 يونيو/حزيران الجاري، اتهم يائير نتنياهو الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) بـ"الخيانة" خلال مواجهة هجمات حركة حماس بمحاذاة قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.