وتساءل غانتس زعيم حزب "الوحدة الوطنية" (يسار) في كلمة له بـ"مؤتمر هرتسليا 2024" الأمني: "هل تتحدثون عن انقطاع الكهرباء في إسرائيل؟" مستدركاً: "لدينا القدرة على إظلام لبنان (عبر تدمير شبكة الكهرباء) وتفكيك بنيته التحتية، وإضعاف جزء كبير من قدرات حزب الله العسكرية خلال أيام"، وفق القناة السابعة الإسرائيلية.

لكن غانتس، المرشح الأبرز لتشكيل الحكومة المقبلة، أقر أيضاً بأنه "إذا وصلنا إلى هناك (الحرب الشاملة) فإن الثمن هنا في إسرائيل سيكون باهظاً أيضاً". وأضاف: "إذا اندلعت مثل هذه الحرب، لن نسمح لحزب الله بالبقاء كتهديد كبير ومباشر لبلداتنا".

وتابع: "علينا أن نستعد لسيناريو استهداف البنية التحتية وحوادث تؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا. هذا هو ثمن الحرب الذي يُفضَّل تجنبه، ولكن إذا اضطررنا إلى خوضها، فيجب أن لا نتراجع".

واعتبر الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي أنه "مع كل الأثمان (التي يمكن دفعها)، فإن عودة سكان (مستوطنتي) كريات شمونة والمطلة إلى منازلهم بحلول الأول من سبتمبر (أيلول المقبل) هي النصر الحقيقي".

وتصاعدت في إسرائيل مؤخراً مخاوف من تداعيات احتمال انقطاع التيار الكهرباء عن البلاد، في حال انزلقت المواجهات اليومية بين تل أبيب و"حزب الله" إلى حرب شاملة.

والخميس، قال مدير شركة الكهرباء الحكومية الإسرائيلية (نوغا) شاؤول غولدشتين إن الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله يستطيع بسهولة إسقاط شبكة الكهرباء في إسرائيل.

وأردف: "لسنا في وضع جيد وغير مستعدين لحرب حقيقية مع حزب الله. بعد 72 ساعة بدون كهرباء سيكون من المستحيل العيش في إسرائيل"، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وخلال 72 ساعة من تحذير غولدشتين زاد بحث الإسرائيليين عن مولدات للكهرباء بمقدار 5 أضعاف، واشترى البعض محطات طاقة يمكن شحنها بألواح الطاقة الشمسية، وفق القناة 12 العبرية (خاصة) الأحد.