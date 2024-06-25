سياسة
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رداً على تصريحات إسرائيلية.. حماس: مستقبل غزة يقرره شعبنا الفلسطيني
جدّدت حركة حماس تأكيدها، اليوم الثلاثاء، أن مستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب سيقرره الشعب الفلسطيني وحده. جاء ذلك رداً على تصريحات مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بأن "بلاده تناقش إيجاد بديل لحكم حماس".
رداً على تصريحات إسرائيلية.. حماس: مستقبل غزة يقرره شعبنا الفلسطيني
آثار الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال الإسرائيلي بمخيم جباليا / صورة: AFP
25 يونيو 2024

وانتقدت حماس، في بيان، حديث هنغبي حول "اليوم التالي للحرب الإجرامية على قطاع غزة، والمستقبل السياسي لشعبنا الفلسطيني، وإعلانه عن خطط تناقشها حكومته مع الإدارة الأمريكية وأطراف أخرى".

واعتبرت أنه "إصرار من هذه الحكومة الفاشية على سلوك مسار الفشل والخيبة، فهذه الخطط الخبيثة لن تجد طريقاً للتنفيذ، أمام صمود وإرادة شعبنا".

وأكدت أن "مصير شعبنا الفلسطيني، ومستقبل قطاع غزة بعد دحر هذا العدوان الإجرامي، يقرره شعبنا الفلسطيني، ولا أحد سواه".

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، قال مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، إن "بلاده تناقش مع أمريكا كيف يمكن للأمم المتحدة وبعض الدول الأوروبية والعربية إيجاد بديل لحكم حماس". منوها بأنه لا يمكن هزيمة حماس كفكرة، معتبراً أن هذا الأمر يتطلب تشكيل قيادة محلية لتحلّ مكانها في القطاع.

وأسفرت حرب إسرائيل على غزة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عن أكثر من 124 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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