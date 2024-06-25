وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن حريقاً كبيراً اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، و"تعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد".

وذكرت الشرطة، عبر بيان، أنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس.

وأضافت أنه في هذه المرحلة "لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى".

وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، و"يتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد".

وأزادت بأنها "تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة".