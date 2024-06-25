سياسة
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اندلاع حريق بالقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية في القدس المحتلة
اندلع حريق كبير، مساء الثلاثاء، قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في منطقة جبل المشارف بمدينة القدس الشرقية المحتلة.
اندلاع حريق بالقرب من قاعدة عسكرية إسرائيلية في القدس المحتلة
حريقاً كبيراً اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت الإسرائيلية. / صورة: مواقع تواصل
25 يونيو 2024

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، إن حريقاً كبيراً اندلع بالقرب من قاعدة عوفريت، و"تعمل 12 فرقة إطفاء على إخماده، ويتم التحقيق في اشتباه الحرق العمد".

وذكرت الشرطة، عبر بيان، أنها تعمل مع فرق الإطفاء، إثر اندلاع حريق في منطقة مفتوحة بالقرب من قاعدة عوفريت والجامعة العبرية في القدس.

وأضافت أنه في هذه المرحلة "لا يوجد أي خطر على السكان الذين يعيشون في المنطقة أو القاعدة العسكرية أو مستخدمي الطريق أو مبنى الجامعة أو المباني الأخرى".

وحسب الشرطة، لم يسفر الحريق عن إصابات، و"يتم التحقيق في اشتباه أن الحريق نجم عن إشعال نيران متعمد".

وأزادت بأنها "تجري عمليات تحقيق وتفتيش عن المشتبه بهم في المنطقة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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