وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، بأن 42 جندياً احتياطياً، خدموا في الجيش خلال الحرب الراهنة، وقّعوا نهاية مايو/أيار الماضي أول رسالة رفض خدمة منذ اندلاع الحرب، ووقَّع عشرة منهم الرسالة بأسمائهم كاملة والآخرون بالأحرف الأولى، وقالوا فيها: "إن الأشهر الستة التي شاركنا فيها بالمجهود الحربي أثبتت لنا أن العمل العسكري وحده لن يعيد الأسرى".

وأضاف الجنود: "لن نعود إلى الخدمة العسكرية في غزة، حتى لو دفعنا ثمن موقفنا"، مشيرين إلى أن "هذا الغزو، فضلاً عن تعريضه حياتنا وحياة الأبرياء في رفح للخطر، لن يعيد الأسرى أحياء. إما رفح أو الأسرى، ونحن نختار الأسرى"، موضحين أنه "لذلك، وبعد قرار الدخول إلى رفح على حساب صفقة تبادل، فإننا، الجنود والمجندات احتياط، نعلن أن ضميرنا لا يسمح لنا بتجاهل حياة الأسرى وإفساد صفقة أخرى".

ووفق الصحيفة، فإن 16 من الموقّعين على الرسالة يخدمون في فيلق المخابرات، و7 بقيادة الجبهة الداخلية، والبقية بوحدات المشاة والهندسة القتالية والمدرعات، فيما يخدم اثنان بوحدات النخبة.

"لن نقاتل في غزة"

ونقلت الصحيفة عن أحدهم، ويدعى تال فاردي (28 عاماً) مدرس تربية مدنية، إنه إذا جرى استدعاؤه للخدمة في الشمال (أي لبنان)، فسينضم إلى الجيش، لكن لن يقاتل مجدداً في غزة، وأضاف: "انكسر فاردي عندما دخلت إسرائيل رفح، بدلاً من توقيع صفقة تبادل أسرى"، وقال فاردي: "بمجرد أن بدأت العملية في رفح، شعرت أنها تجاوزت ما يمكن أن أشعر أنه صحيح أخلاقياً، ولا يمكن تبريرها".

أما يوفال غرين، وهو مظلي (26 عاماً)، فقال إنه حتى قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول كان يفكر بشأن ما إذا كان سيستمر في الخدمة بالاحتياط؛ لأنه يعارض الاحتلال وسياسة إسرائيل في الضفة الغربية، ولكن في 8 أكتوبر/تشرين الأول، وضع غرين شكوكه الأخلاقية جانباً وجرى تجنيده في الاحتياط، وفق الصحيفة.

وقال غرين إن الجيش تجاوز خطاً أحمر حين أمر قائد السرية الطاقم بحرق منزل فلسطيني كانوا موجودين فيه، عندما حان وقت مغادرتهم، وقد أحرق الفريق منازل من قبل، مضيفاً: "تحدثت إلى قائد السرية، وحاولت أن أفهم السبب: هل هو منزل أحد نشطاء حماس؟"، وأجاب قائد السرية بأنه "يجب إحراق المنزل حتى لا تُترك فيه معدات عسكرية وتُفضح أساليب الجيش القتالية". لكن غرين لم يقتنع.

"قتل غير مبرر"

أما مايكل عوفر زيف (29 عاماً) فقد قال للصحيفة إنه شعر بالارتباك عندما كان في مقر عسكري وشاهد مقاتلات حربية إسرائيلية تقصف غزة، وأردف: "من الصعب جداً تحديد ما هو مبرر وما هو غير مبرر (...) في الحرب لا يُقتل 30 ألف شخص (بشكل مباشر)، بل معظمهم يدفنون تحت الأنقاض عندما يجري قصفهم من الجو. ما يحدث هو إطلاق نار عشوائي".

ووفق الصحيفة: "أدرك زيف عدد المدنيين (الكبير) الذين يمكن أن يُقتلوا جراء كل قنبلة شاهدها"، وشدد على أن الجيش يفعل أي شيء لتحقيق أهدافه، وبينها "تفكيك حماس وإعادة الأسرى"، واستدرك: "حرق المباني دون وجود ضرورة عملياتية يتعارض مع الأوامر العسكرية وقيم الجيش الإسرائيلي، لكن يجري بالفعل تفجير وتدمير المباني".