سياسة
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مؤسس ويكيليكس "حرّاً" بعد إقراره بذنب انتهاك قانون التجسس الأمريكي
أطلقت محكمة في جزيرة سايبان بالمحيط الهادي سراح مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، اليوم الأربعاء، بعد إقراره بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأمريكي، ضمن صفقة سمحت له بالتوجه إلى وطنه، أستراليا، وأنهت ملحمة قانونية استمرت 14 عاماً.
مؤسس ويكيليكس "حرّاً" بعد إقراره بذنب انتهاك قانون التجسس الأمريكي
مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج بعد جلسة استماع في المحكمة الجزئية الأمريكية في سايبان / صورة: Reuters
26 يونيو 2024

وخلال الجلسة التي استمرت ثلاث ساعات، أقر أسانج بالذنب في تهمة جنائية واحدة، هي التآمر للحصول على وثائق سرية تتعلق بالدفاع الوطني الأمريكي والكشف عنها، لكنه قال إنه كان يعتقد أن التعديل الأول للدستور، الذي يحمي حرية التعبير، سيحمي أفعاله.

وقال أسانج للمحكمة: "مع عملي صحفيّاً، شجعت مصدري ليقدم معلومات قيل إنها سرية من أجل النشر"، وتابع: "اعتقدت أن التعديل الأول للدستور يحمي هذا الفعل، ولكني أتقبل أنه كان... انتهاكاً لقانون التجسس".

وقبلت كبيرة قضاة المحكمة الإقليمية رامونا في. مانجلونا إقراره بالذنب وأطلقت سراحه بسبب الوقت الذي قضاه بالفعل في أحد السجون البريطانية. وقال محاميه الأمريكي باري بولاك للصحفيين خارج المحكمة: "نعتقد اعتقاداً راسخاً أنه لم يكن ينبغي اتهام السيد أسانج قط بموجب قانون التجسس، وأنه مارس عملاً يمارسه الصحفيون كل يوم"، وأضاف أن عمل ويكيليكس سيستمر.

وخرج أسانج (52 عاماً) من المحكمة مارّاً وسط حشد من كاميرات القنوات التليفزيونية والمصورين دون الإجابة عن الأسئلة، ثم لوّح وهو يستقل سيارة، ثم غادر جزيرة سايبان التابعة للولايات المتحدة متجهاً إلى كانبيرا على متن طائرة خاصة، وفقاً لسجلات الرحلات الجوية.

وقضى أسانج أكثر من خمس سنوات في السجن البريطاني، وسبع سنوات بسفارة الإكوادور في لندن، حيث واجه اتهامات بارتكاب جرائم جنسية في السويد وكافح لعدم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث واجه 18 تهمة جنائية. ويعتبره أنصاره ضحية لأنه كشف عن مخالفات وجرائم محتملة أمريكية، تشمل ما ارتُكب خلال الصراعات في أفغانستان والعراق. وقالت واشنطن إن نشر الوثائق السرية عرّض حياة أشخاص للخطر.

ونادت الحكومة الأسترالية بإطلاق سراحه، وأثارت هذه القضية مع الولايات المتحدة عدة مرات. وقال رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن ما حدث ليس نتيجة للساعات الأربع والعشرين الماضية فحسب، وأضاف: "هذا شيء جرت دراسته بصبر والعمل عليه بطريقة محسوبة، وهذه هي الطريقة التي نتصرف بها في أستراليا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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